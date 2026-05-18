ปากโกลว์สวยไปกับลิปออยล์, บาล์ม, ทินท์ ในแบบ all-in-one

Gucci Beauty เปิดตัว Gucci Glow Oil-In-Water Tint ลิปทินท์เนื้อบาล์มใหม่ล่าสุดที่อุดมไปด้วยความชุ่มชื้นและการบำรุง ได้รับการออกแบบให้เป็นลิปสติกไฮบริดสุดล้ำที่มอบสัมผัสฉ่ำวาวและเปล่งประกาย ผสานความอวบอิ่มเล่นแสงในแบบลิปออยล์ ช่วยฟื้นบำรุงริมฝีปากดุจบาล์ม และให้สีสันที่ติดทนนานอย่างทินท์ มอบประสบการณ์แบบ 3-in-1 ที่ทั้งลงตัวและเหนือระดับในหลอดเดียว มาพร้อมการปกปิดระดับบางเบาถึงปานกลาง โดดเด่นด้วยสูตรผสานสกินแคร์ที่มากถึง 99%* ซึ่งมอบความชุ่มชื้นให้เรียวปากทันทีเมื่อใช้ +93%** อีกทั้งยังมีสีสันที่ติดทนนานโดยสามารถเพิ่มระดับความเข้มของสีได้ตามต้องการ จัดเป็นบิวตี้ไอเทมใหม่ที่หลอมรวมประสิทธิภาพและศิลปะแห่งเมคอัพไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีให้เลือกสรรถึง 8 เฉดสีสุดฉ่ำ บรรจุมาในหลอดทึบแสงสีงาช้าง ประดับด้วยแถบสีที่แสดงให้เห็นตัวเฉดของลิปทินท์ และฝาสีทองเรียบหรู
Gucci Glow Oil-In-Water Tint ยกระดับนิยามแห่งลิปทินท์ด้วยนวัตกรรมใหม่ซึ่งผสานหลากหลายคุณค่าไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว โดยมอบฟินิชฉ่ำโกลว์ยาวนานให้ริมฝีปากดูโดดเด่นเป็นพิเศษ พร้อมช่วยบำรุงให้ชุ่มชื้น และเติมสีสันสดใสให้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผสานด้วยพลังของส่วนผสมประสิทธิภาพสูง อาทิ
- แครนเบอร์รี่ ไบโอเปปไทด์ (Cranberry Biopeptides): ช่วยบูสต์ความชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาให้ผิว
- กรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid): มอบความชุ่มชื้นยาวนาน
- สารสกัดจากกุหลาบดำ (Black Rose Extract): ส่วนผสมซิกเนเจอร์จาก Gucci ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย พร้อมปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยนและล้ำลึก
ผลลัพธ์เมคอัพ:
- มอบฟินิชฉ่ำวาวแต่บางเบา: เรียวปากฉ่ำ อิ่มน้ำ เล่นแสงอย่างเป็นธรรมชาติ
- เฉดสีดิวอี้ที่เพิ่มระดับความเข้มได้: สร้างลุคปากที่สีสวยชัดและเปล่งประกาย
- ติดทนนาน: เรียวปากสวยงามได้ตลอดวันด้วยสีสันที่ติดทนนานและสม่ำเสมอ แม้ประกายความวาวจะดรอปลง
มีให้เลือกทั้งหมด 8 เฉดสีดิวอี้ที่เนรมิตลุคปากให้ฉ่ำวาวเล่นแสง ประกอบไปด้วย 3 เฉดสีซิกเนเจอร์ยอดนิยมของ Gucci Beauty ได้แก่ สี #217 Valeria Rose, สี #308 Lucy Dark Orange, สี #509 Rosso Ancora และอีก 5 เฉดสีใหม่ที่น่าหลงใหลไม่แพ้กัน โดยแต่ละเฉดสีได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับทุกโทนสีผิว มอบฟินิชโกลว์ฉ่ำ ที่สามารถทาซ้ำเพื่อเพิ่มระดับของสีสันได้ตามใจชอบ ซึ่งจะเผยเฉดสีสุดท้ายอันเปล่งประกายใน 3 วินาทีหลังทา
Gucci Glow Oil-In-Water Tint พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์ Gucci Beauty ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น G เอ็มโพเรียม, ชั้น G เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เมกาบางนา, ชั้น 1 เซ็นทรัล เชียงใหม่ หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ Central Online ราคา 1,600 บาท