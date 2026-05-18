“ฟา เบเนเดทตี้” จัดงานแต่งเล็กๆ ที่อิตาลี กับโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดชื่อดัง

หลังจากที่จัดงานแต่งงานแบบเล็กๆ และเรียบง่ายไปแล้วที่เมืองไทยเมื่อปลายปีก่อน มาวันนี้มีข่าวอบอุ่นใจอีก เมื่อ “ฟา เบเนเดทตี้” ผู้บริหารอิตาเลเซีย ควงสามี “นิก-นิโคลัส ไซม่อน” โปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดชื่อดัง ไปจัดงานฉลองวิวาห์ท่ามกลางไร่ไวน์ Vineria & Osteria Paradeis ประเทศอิตาลี ซึ่งบ้านเกิดของครอบครัวของเธอ
โดยงานเลี้ยงฉลองครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างอบอุ่นในสวน ซึ่งเมื่อถึงตอนพิธีส่งตัวเจ้าสาวก็ได้พี่ชายที่แสนดี "แม็ก-จักรกฤต เบเนเดทตี้" เป็นผู้ส่งตัวเจ้าสาวเข้าสู่งานพิธี นอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนสนิทในแวดวงสังคมที่เราคุ้นหน้ากันดี อาทิ อู้-นพปฎล พหลโยธิน , เจย์ สเปนเซอร์ และ วร-ทัตวร สุกัณศีล บินไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย...CelebOnline ขอแดสงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
