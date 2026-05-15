เสน่ห์ของ Le Chœur de Pierre ที่ขับขานผ่านงานดีไซน์

คาร์เทียร์ (Cartier) เผยโฉม LE CHŒUR DE PIERRES คอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงที่ถ่ายทอดทั้ง “เสียง” (chœur) และ “หัวใจ” (cœur) ของอัญมณีในแบบฉบับของเมซง ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำให้อัญมณีชิ้นเด่นแต่ละเม็ดเปล่งประกายด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ที่เต็มไปด้วยสีสัน รูปทรง และการเล่นประกายแสง ทุกท่วงทำนองตั้งแต่ภาพร่างถึงการตกแต่งขั้นสุดท้าย ล้วนผ่านการผสานศาสตร์แห่งงานฝีมือทุกแขนงเข้าด้วยกัน ดุจบทเพลงบรรเลงของวงออร์เคสตรา
ผลงานกว่า 125 ชิ้น ที่ใช้เวลารังสรรค์มากกว่า 85,000 ชั่วโมง จากคอลเลกชันนี้ หลอมรวมทักษะเชิงช่างและสุนทรียภาพ เพื่อเผยความประณีตของอัญมณีหลากสีสัน ให้เจิดจรัสขั้นสูงสุด จนกล่าวได้ว่า Le Chœur de Pierres คือบทสดุดีแด่ความงามของอัญมณี ที่ต่างขับขานเรื่องราวของตนเอง ผ่านดีไซน์และงานศิลป์อันเหนือกาลเวลาของเมซง สะท้อนถึงจิตวิญญาณของคาร์เทียร์ได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง