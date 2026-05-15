“ไฮ่ x DHC” ดึง “PERSES” เป็นพรีเซนเตอร์ จัดงาน “ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน”

“ไฮ่ X DHC” เครื่องดื่มวิตามินระดับพรีเมียม ด้วยวิตามินคุณภาพจาก DHC ญี่ปุ่น ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ชวนแฟน ๆ ร่วมเติมความสดชื่นและปลุกความพร้อมให้ทุกคนพร้อมไฟต์ในแบบของตัวเอง ไปพร้อมกับ 5 หนุ่ม “PERSES” ในงานอีเวนต์สุดพิเศษ “ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน” ที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต โดยงานนี้เรียกเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้ง 5 หนุ่มปรากฏตัว พร้อมส่งต่อความสดใสและพลังบวกให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้งงาน
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่การปรากฏตัวของ 5 หนุ่ม “PERSES” ได้แก่ จั๋ง - วิกร, เน - ณรัณ, กฤติน - กฤติน, ปาล์ม - พีรวิชญ์ และปลั๊กกี้ - ธรากร ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ “ไฮ่ x DHC” ที่มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างสดชื่น มั่นใจ พร้อมส่งต่อพลังบวกและความพร้อมให้ทุกคน “พร้อมไฟต์ในทุกวัน” ผ่านความสดใส ความเป็นกันเอง และโมเมนต์ใกล้ชิดกับแฟน ๆ สร้างสีสันผ่านกิจกรรมบนเวที ทั้งเกม “ไฮ่รู้ใจใบ้เลย” และเกม “ไฮ่ได้ทั้งใจ” ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและเหล่าแฟน ๆ “PIECES” ได้ผลัดกันส่งกำลังใจและแบ่งปันคำอวยพรดี ๆ ให้กันและกัน ทั้งเรื่องการเรียน การงาน สุขภาพ และความรัก สร้างโมเมนต์น่าประทับใจที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และบรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกและเก็บโมเมนต์สุดพิเศษ อาทิ DIY Corner ทำพวงกุญแจ Lucky Charm กิจกรรมสะสมแสตมป์วิตามิน และ Photo Printing สำหรับเก็บเป็นที่ระลึก ก่อนที่ทั้ง 5 หนุ่มจะชวนทุกคนเพิ่มดีกรีความไฟต์ไปด้วยกันผ่านเพลง กับเพลง “Bodyguard”, “ห้ามขยับจับนะ (Freeze)” และ “น่ารักน้อยลงหน่อย” สร้างบรรยากาศสุดสนุกและเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ร่วมงานได้อย่างคึกคัก
นอกจากนี้ “PERSES” ยังร่วมพูดคุยและส่งต่อมุมมองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องบาลานซ์ทั้งเรื่องงาน สุขภาพ และชีวิตส่วนตัว ไปพร้อมกับการรับมือกับความเครียดจากการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ ๆ ในแต่ละวัน โดย หนึ่งในสมาชิก จั๋ง วิกร
กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าในแต่ละวัน เราต่างมีเรื่องให้ต้องโฟกัสและจัดการมากมาย บางวันอาจเหนื่อยหรือรู้สึกไม่พร้อมบ้าง แต่การได้ดูแลตัวเองและเติมสิ่งดี ๆ ให้ร่างกาย ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและพร้อมขึ้นในทุกวัน สำหรับผม ‘ความพร้อม’ ไม่ได้หมายถึงการต้องเพอร์เฟกต์ตลอดเวลา แต่คือการที่เรามั่นใจในตัวเอง และพร้อมใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเจอกับอะไร ก็พร้อมออกไปไฟต์ในแบบของตัวเอง อยากให้ทุกคนค่อย ๆ ดูแลตัวเอง เติมพลังดี ๆ ให้ตัวเองในทุกวัน
และอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองกันด้วยนะครับ”
“ไฮ่ X DHC” ยังเดินหน้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการการเข้าใจอินไซต์ด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ และการเป็นตัวเอง พร้อมสื่อสารแบรนด์ผ่านพรีเซนเตอร์และกิจกรรมตลอดทั้งปี ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อย่างรสชาติใหม่ “พิงค์พันช์” (Pink Punch) ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยรสชาติสดชื่น ดื่มง่าย และภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหาทั้งประโยชน์และประสบการณ์ใหม่ในการดื่มในทุก ๆ วัน พร้อมอุดมด้วยวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม วิตามินดี วิตามินบี 6 และแร่ธาตุซิงค์ (สังกะสี) ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของผิวหนัง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สายแอ็กทิฟที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้เป็นอย่างดี
“ไฮ่ X DHC” ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยนำแนวคิด “ปลุกพลัง…ให้ไปต่อ” ของกลุ่มธุรกิจ TCP มาต่อยอดสู่แคมเปญ “ขอไฮ่พร้อมไฟต์ทุกวัน” เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งสุขภาพ ความแอ็กทิฟ และการเป็นตัวเอง พร้อมเติมความพร้อมให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตและรับมือกับทุกวันในแบบของตัวเอง สะท้อนแนวทางของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี