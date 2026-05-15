บุลการีแต่งตั้ง “บยอน อูซอก” เป็นเแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

บุลการี (Bulgari) เปิดตัวนักแสดงชายชาวเกาหลี “บยอน อูซอก” (Byeon Wooseok) ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นและแนวทางในการทำงานที่แท้จริง เพื่อเป็นตัวแทนของคอลเลกชันเครื่องประดับและนาฬิกาของบุลการี ผ่านการตีความมรดกล้ำค่าจากกรุงโรมของเมซง ด้วยมุมมองที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเผยแพร่มุมมองที่แตกต่างของเขาไปสู่ผู้ชมทั่วโลก
บยอน อูซอก เผยลุคด้วยเครื่องประดับของบุลการี อย่าง บี ซีโรวัน (B.zero1) คู่กับ นาฬิกาออคโต ฟินิสซิโม (Octo Finissimo) ขนาด 37 มม. รุ่นใหม่ล่าสุด ถ่ายทอดเสน่ห์อันอ่อนโยนและพลังอันกล้าหาญ โดย คอลเลกชันบี ซีโรวัน ได้รับแรงบันดาลใจจากโคลอสเซียมแห่งกรุงโรม โดดเด่นด้วยดีไซน์เกลียวอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญ โดยเฉพาะ แหวนโกลด์ แอนด์ สตีล (Gold & Steel) ที่ได้นำเอาศิลปะการผลิตดั้งเดิมของบุลการีที่มีรากฐานมาจากยุค 1970 มาตีความใหม่ แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ร่วมสมัย
ส่วนนาฬิกาออคโต ฟินิสซิโม โดดเด่นด้วยตัวเรือนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอิตาลี และโครงสร้างทางเรขาคณิต จึงผสานความเชี่ยวชาญด้านการผลิตนาฬิกาของสวิส เข้ากับความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบของอิตาลีได้อย่างลงตัว คอลเลกชันทั้งสองนี้จึงเชื่อมโยงทั้งมรดกและความทันสมัยเข้าด้วยกัน และเติมเต็มเสน่ห์อันหรูหราของบยอน อูซอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ