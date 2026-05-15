5 เทรนด์เสื้อกันฝน ที่คุณต้องมีในฤดูกาลนี้

เสื้อกันฝนที่ดีที่สุดควรได้รับการพัฒนาให้เข้ากับรสนิยมร่วมสมัย ขณะเดียวกัน ก็ยังคงป้องกันฝนได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานกับแฟชั่นจะต้องไปด้วยกัน ตลอดจนกระบวนการออกแบบ ที่คำนึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมในการใช้งานของเสื้อผ้า
ในขณะเดียวกัน ก็ยังจะต้องให้ผู้สวมใส่รู้สึกตื่นเต้น และสนุกกับมันทุกครั้ง โดยผสมผสานรายละเอียดที่ใช้งานได้จริงเข้ากับลายพิมพ์ รูปทรง และลูกเล่นเพิ่มเติม เช่น กระเป๋าเสริม และสามารถใส่ได้สองด้าน ทำให้เสื้อผ้าแต่ละชิ้นมีความพิเศษยิ่งขึ้น
1.เสื้อปาร์ก้ามีฮู้ดผ้าไนลอน
สไตล์นี้นำความสดใสมาสู่วันที่ฝนตกด้วยแจ็กเกตสีสนิม ช่วยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทั้งในด้านการใช้งานและสไตล์ ด้วยฮู้ดคอปกทรงกรวยซิป และกระดุมแป๊กที่จะช่วยให้คุณแห้งสบายด้านใน เสื้อแจ็กเกตค่อนข้างเบา ซึ่งเหมาะสำหรับสวมทับชุดที่แต่งไว้แล้ว ความยาวของเสื้อยังมาพร้อมกับชายเสื้อยางยืด เพื่อช่วยให้กระชับกับผู้สวมใส่มากขึ้น
2.เสื้อโค้ทปาร์ก้าไนลอนลายเสือดาว
ไม่ใช่การแต่งตัวแบบขอไปที เมื่อต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน แต่มันคือการใส่เสื้อผ้าหลายๆ ชั้นให้มากที่สุดเพื่อป้องกันฝน แจ็กเกตลายเสือดาวนี้คลุมได้ตั้งแต่หัวจดเท้า ปกป้องจากลมและฝนอย่างสมบูรณ์ ด้วยความยาวแบบแม็กซี่และฮู้ดที่คลุมได้มิดชิดแถมยังดูดี
3.เสื้อกันฝน Matilda สี Damson Madder
ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และตัวล็อกแบบต่างๆ ช่วยให้ปรับขนาดได้ตามต้องการ รายละเอียดของฮู้ด ตะเข็บที่ปิดสนิท และซิปช่วยเพิ่มความลงตัวในการใช้งาน เมื่อสวมใส่กับกางเกงคาปรีหรือกระโปรงทรงดินสอ จะทำให้ได้ลุคที่พร้อมสำหรับชีวิตในเมือง แต่เมื่อสวมใส่กับกางเกงขายาวเนื้อหนาหรือเลกกิ้ง จะเพิ่มบุคลิกให้กับคุณได้อย่างมาก
4.เสื้อกันฝนสีดำสุดขรึม
เสื้อโค้ทตัวนี้ดูดีพอที่จะใส่กับกางเกงเข้ารูปไปทำงานได้ และก็ดูสบายในวันออกไปเที่ยวด้วยเช่นกัน แถมสีดำยังเข้ากันได้ดีกับเสื้อผ้าสีเรียบๆ ที่มีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเดิม ซึ่งสไตล์เหนือกาลเวลานี้จะอยู่กับคุณไปอีกหลายปี แต่ควรเลือกขนาดที่เล็กกว่าปกติ เพราะเสื้อโค้ทตัวนี้มีทรงหลวมกว่าปกติมาก
5.เสื้อพูลโอเวอร์แบบพับเก็บได้
การหาจุดสมดุลระหว่างแฟชั่นและความใช้งานได้จริง ในการเลือกซื้อเสื้อกันฝนนั้น มักเป็นเรื่องยาก แต่เสื้อกันฝนดีไซน์นี้ทำได้ทั้งสองอย่าง โดยเฉพาะ แบบทรงคอปกสูงและทรงหลวมๆ สีขาวนวลทำให้เข้ากับชุดได้ทุกแบบ และขอบสีเหลืองเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดูเท่ ให้ความรู้สึกแบบ Gorp-Core ลองให้นึกภาพตัวเองใส่เสื้อกันฝนตัวนี้กับรองเท้า Solomons และกางเกงยีนส์ทรงหลวมๆ