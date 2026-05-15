รวมพลเซเลบลูกครึ่งลูกเสี้ยว รักถิ่นฐานตอบแทนที่อาศัย!?

เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ จนได้รับการขนานนามว่า “สยามเมืองยิ้ม” ประเทศไทยจึงมีทั้งคนไทยแท้ๆ คนไทยเชื้อสายจีน คนจีน และคนต่างชาติอีกหลายประเทศ ที่ต่างเข้ามาอยู่อาศัย ตั้งรกรากทำมาหากิน จนขยายกิจการใหญ่โต และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสังคมตอบแทนถิ่นที่อยู่ แต่วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาทำความรู้จักกับ เหล่าคนดังในแวดวงสังคมที่เป็นลูกครึ่งและลูกเสี้ยว ซึ่งมีสายเลือดของคนไทยผสมอยู่ ว่าจะเป็นลูกหลานใครกันบ้าง?
เริ่มที่ สองพี่น้องที่กำลังเป็นไวรัลร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย “พาย สุนิษฐ์ และทราย-สิรณัฐ สก๊อต” ที่หลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นลูกครึ่ง แต่ที่จริงแล้วเป็นลูกชายของ สุธิศ ไอเวอร์ สก๊อต นักธุรกิจลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ (หลานชายของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม สารสาส)) กับจีรานุช ภิรมย์ภักดี ตำแหน่ง Advisor to CEO & President ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ซึ่งทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของมูลนิธิต่างๆ ของบริษัท
ด้านหนุ่มหล่อมาดแมนสุดแฮนด์ซัม “วิลเลียม จาฏามระ” เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ลูกชายของคุณหญิงฟิโนล่า ชาวอังกฤษ กับ รศ.ดร. กฤษณ์ จาฏามระ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งหลอดอาหาร ผู้บริหารศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอดีตแพทย์หลวงประจำพระองค์ของ สมเด็จพระพันปีหลวง หนุ่มวิลจบปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก LSE หรือ London School of Economics and Political Science ที่ประเทศอังกฤษ และจบปริญญาโทด้านการเงิน จาก อิมพีเรียล คอลเลจ ที่กรุงลอนดอน ก่อนจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ สหราชอาณาจักร ปัจจุบันรับราชการทหา สังกัดกองพันที่ 1 ของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ The Grenadier Guards แห่งกองทัพบกสหราชอาณาจักร
ส่วนเซเลบหนุ่มใหญ่หัวใจไทยแท้ๆ “เจย์ สเป็นเซอร์” หนุ่มลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ทายาทตระกูลเก่าแก่แห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ ลูกชายของ นิโคลัส กับอาภาพันธ์ สเป็นเซอร์ เกิดและเติบโตที่เมืองไทย เป็นผู้ก่อตั้ง Woof Pack Bangkok พื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมือง (คอมมูนิตี้และอาร์ตสเปซ) และแต่งงานกับ เปิ้ล จริยดี เซเลบสาวที่ทำงานเพื่อสังคม ทั้งองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล มูลนิธิเพื่อชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทย โครงการพัฒนาน้ำและสุขาภิบาล และสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในภาคเหนือของไทย มีลูกด้วยกัน 2 คนคือ น้องเจค และน้องจาญา
มาถึงสองสาวคู่แฝดสุดสวย “นิกกี้ นิโคล และ มิลลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์” ฝาแฝดลูกครึ่งไทย-เยอรมัน (เชื้อสายกรีก-จีน) นักแสดงและนางแบบชื่อดัง ลูกสาวของอดีตนางแบบชื่อดัง แต้ม รุ่งนภา นิกกี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับ "หมูแฮม-ธารินทร์ ธนากิจอำนวย" เซเลบหนุ่มทายาทแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง AIIZ ส่วนมิลลี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนักแสดงอิสระ เพิ่งแต่งงานกับ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทหมื่นล้านของ "อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม" แห่งแกรมมี่ หากมีโอกาสดีๆ ได้ช่วยเหลือสังคมฝาแฝดคู่นี้จะไม่รอช้า ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
ต่อด้วยคู่พี่น้องชายหญิง “ฟาและจักรกฤต เบเนเดทตี้” ลูกครึ่งไทย-อิตาลี ที่มี คุณพ่ออโดโฟ่ เบเนเดทตี้ เป็นชาวอิตาลีที่สืบเชื้อสายมาจาก โอเทลโล เบเนเดทตี้ ผู้ซึ่งนำสินค้าจากประเทศอิตาลีมาจำหน่ายในประเทศไทย จนกลายเป็นบริษัทอิตาเลเซีย สาวฟาสมรสกับนิโคลัส ไซม่อน ส่วน จักรกฤต สมรสกับวริษา ประธานราษฎร์นิกร กว่า 60 ปีที่อิตาเลเซียดำเนินธุรกิจในไทย ก็ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งต่อความช่วยเหลือไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
นักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ “ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์” ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เป็นลูกชายของ ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ กับ แอลเลน เลวี นักธุรกิจชาวอังกฤษ ฮิวโก้เป็นหลานตาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ต้นราชสกุลจักรพงษ์ เขาแต่งงานกับ ฮาน่า ทัศนาวลัย มีบุตรชาย 2 คน คือ น้องฮาร์เปอร์ ทัศนจักร และ น้องฮันเตอร์ ปารุสก์
สาวเก่งมากความสามารถ “เกรซ มหาดำรงค์กุล” ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน เป็นลูกสาวของคุณพ่อชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล กับคุณแม่กลอเรีย ซึ่งเป็นชาวไต้หวัน เกรซแต่งงานกับ น.อ. จงเจต วัชรานันท์ มีลูกสองคนคือ น้องจาติม และน้องจินต นอกจากสาวเกรซจะบริหารงานในกลุ่มบริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วเธอยังเป็น ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นนักแสดงและพิธีกร
สุดท้ายที่เซเลบสาวรักเมืองไทยอีกคน “คริสติน่า เศรษฐบุตร” ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน มีคุณพ่อเป็นคนอเมริกัน เธอจบการศึกษาด้าน Media Technology จากสหรัฐอเมริกา เธอแต่งงานกับ สยาม เศรษฐบุตร เซเลบหนุ่มนักธุรกิจ และนักสะสมรถคลาสสิก มีลูกด้วยกัน 2 คนคือ น้องไทและน้องทีน่า เธอให้ลูกๆ ศึกษาในประเทศไทย และมักร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลในเมืองไทยอยู่เสมอๆ