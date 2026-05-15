วัดหลักชัยของสองเจ้าชายน้อย ‘อาร์ชี’ และ ‘หลุยส์’

“เจ้าชายอาร์ชี” (อาร์ชี เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์) โอรสของ เจ้าชายแฮร์รี และดัชเชสเมแกน เพิ่งฉลองวันเกิดครบ 7 ขวบไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้บรรลุหลักชัยในราชวงศ์แล้ว แซงหน้า “เจ้าชายหลุยส์” (พระชันษาครบ 8 ขวบเมื่อเดือนเมษายน) ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
เมื่อตอนอาร์ชีอายุได้เพียงไม่กี่เดือน เขาเคยติดตามเจ้าชายแฮร์รีและเมแกนไปเยือนแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการในปี 2019 เขาอยู่เคียงข้างพ่อแม่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ และยังมีโอกาสได้พบกับ “เดสมอนด์ ตูตู” ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย
ส่วนหลุยส์ ลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคท ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย สาเหตุหลักคือ ประการแรก-ข้อจำกัดด้านการเดินทางในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 และ 2021 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ และประการที่สอง-การวินิจฉัยโรคมะเร็งของเจ้าหญิงเคทในปี 2024 ทำให้แผนการเดินทางในอนาคตต้องหยุดชะงักลง
แต่พี่ๆ ของเขาเคยได้รับประสบการณ์ตั้งแต่ยังเล็ก “เจ้าชายจอร์จ” (12 ปี) เคยเดินทางครั้งแรกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เมื่ออายุเพียง 9 เดือน ในขณะที่ “เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์” (11 ปี) เคยเดินทางพร้อมกับสมาชิกครอบครัวราชวงศ์ไปเยือนแคนาดาในปี 2016 ตอนอายุ 1 ปี 4 เดือน
เพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของเจ้าชายอาร์ชี เมแกนได้โพสต์ภาพน่ารักๆ สองภาพลงอินสตาแกรม เธอแชร์ภาพหายากสองภาพจากอัลบัมครอบครัว ได้แก่ ภาพโพลารอยด์สมัยที่อาร์ชียังเป็นทารกน้อย และภาพล่าสุด แม่ผู้ภาคภูมิใจเขียนบรรยายสั้นๆ ว่า “เจ็ดปีต่อมา...สุขสันต์วันเกิดลูกชายสุดที่รักของเรา!”