เมกาบางนา ชวนฉลองความสุขกับแคมเปญ “MEGA CELEBRATION”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในเดือนเกิดของเมกาบางนากับแคมเปญ “MEGA CELEBRATION” ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 69 ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ที่พร้อมเป็นจุดหมายของการใช้ชีวิตและการใช้เวลาร่วมกันในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนกับครอบครัว นัดพบกับกลุ่มเพื่อน ใช้เวลากับคนพิเศษ หรือให้รางวัลตัวเองที่เมกาบางนา พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ด้วยความสุข ความอบอุ่น และสีสันของการใช้ชีวิต เพื่อให้ทุกการมาเยือนเป็นโอกาสในการสร้างความทรงจำดี ๆ และร่วมเฉลิมฉลองความสุขเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในทุกวัน
เติมเต็มทุกวัน ให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด เพียงใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้ดังนี้
- แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 1,800 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ในหมวด DINING จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BHC CHICKEN, BINCHO, FUJI, HASUL, KHAO-SO-I, SAEMAEUL, SMITH & CO., SOLSOT และ TONKATSU AOKI
- แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 8,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ในหมวด FASHION & SPORTS จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ADIDAS, ARI FOOTBALL, CARLYN, CROCS, FIXIFOOT, FUNDAO, LULULEMON, MCM, MLAB, MUJI, OWNDAYS, PANDORA, SUGAR MONDAY, TOPOLOGIE และ ZARA
- แลกรับฟรี! GUCCI BEAUTY GIFT SET มูลค่า 8,800 บาท จากร้าน GUCCI BEAUTY เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่เมกาบางนาเท่านั้น เพื่อเติมเต็มลุคให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เมื่อใช้จ่ายครบ 25,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ในหมวด BEAUTY & COSMETICS จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขในทุกวันให้พิเศษยิ่งขึ้น ครบทั้งกิน ช้อป และไลฟ์สไตล์ กับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ภายใต้แคมเปญ “MEGA DEAL” ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69 ที่เมกาบางนา ได้แก่ พิเศษ 1: กิน-ช้อปครบ รับ MEGA VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป / วัน ที่ร้านอาหารและร้านค้าในศูนย์ฯ พิเศษ 2: อิ่มคุ้มยิ่งขึ้นกับ ส่วนลดทันที 50% จาก 15 ร้านอาหารแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BINCHO, FAM TIME, HITORI SHABU, JOE WINGS, KAGONOYA, KAM’S ROAST, KUB KAO’ KUB PLA, LONG JOHN SILVER’S, SMITH & CO., SOLSOT, SUSHIRO, THONGSMITH, TONKATSU AOKI และ YONNY เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละร้าน และ พิเศษ 3: แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so goood ได้ทุกชิ้น ทั้งศูนย์การค้า เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
เปลี่ยนวันธรรมดาให้สนุกยิ่งขึ้น กับสีสันแห่งการเฉลิมฉลอง เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) หรือสมาชิกใช้คะแนนเพียง 10 คะแนน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ KIKO VOUCHER มูลค่า 1,500 บาท จาก KIKO, บัตรชมภาพยนตร์ มูลค่า 280 บาท จาก โรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กซ์, MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท จาก เมกาบางนา, CHOCOLATE WAFER มูลค่า 79 บาท จาก IKEA, พัดสาน มูลค่า 69 บาท จาก เมกาบางนา, โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 1-4, 9-10, 16-17, 23-24 และ 30-31 พ.ค. 69 ณ บริเวณเมน เอนทรานซ์ (หน้าร้าน JASPAL) นอกจากนี้ สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด รับฟรี! คูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท จาก IKEA เฉพาะที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น
พลาดไม่ได้! กับเมนูอร่อยในแคมเปญ “MEGA CLOUD PARTY” ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีแห่งปี 2026 ‘CLOUD DANCER’ สีขาวนวลโทนอบอุ่น ถ่ายทอดความละมุน สดชื่น และผ่อนคลายในทุกคำและทุกแก้ว มารังสรรค์เป็น 12 เมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจากร้านดังภายในเมกาบางนา ได้แก่ AU BON PAIN, BEARHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, HONG BAO, IKEA, KOI THÉ, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, THE ALLEY, YOGURTLAND และ ท่านพ่อซาลาเปา ให้สมาชิกได้อิ่มเอมกับรสชาติหอมหวาน สดชื่น และชวนฟินตลอดเดือนพฤษภาคม โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรีเมนูที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 69 ที่เมกาบางนาเท่านั้น
สำหรับขาช้อปที่มองหาไอเทมใหม่ ๆ มาเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในบ้าน เมกาบางนา ชวนมาช้อปกับงาน “MEGA HOME & DÉCOR” วันที่ 13 - 25 พ.ค. 69 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 เมกาบางนา ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ ของแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์มาให้เลือกช้อปอย่างจุใจ พร้อมแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Exclusive Box, Bewell, Smart Living และ Rolife ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์ ให้คุณเลือกช้อปในที่เดียว
ขอชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองความสุขในทุกวันกับแคมเปญ “MEGA CELEBRATION” วันที่ 1 – 31 พ.ค. 69 ที่เมกาบางนา พร้อมเติมเต็มทุกการมาเยือนด้วยกิจกรรม สิทธิพิเศษ และโมเมนต์แห่งความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว ตอกย้ำการเป็นจุดหมายแห่งการใช้ชีวิตและการพบปะของทุกคนในทุกวัน ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE