“เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” เตรียมเปิด 20 พ.ค. 69 นี้

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา จัดแถลงข่าวเตรียมเปิด “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” 20 พ.ค. 69 นี้ มิกซ์ยูสแห่งใหม่ภาคอีสาน ศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา ในแนวคิด “สุขถึงแก่น” โดยมี กรี เดชชัย, ชาตรี โกวิทานุพงศ์, อรชร จันทร์วิวัฒนา, นาวิตรา จันเกษม,จตุพร วิไลแก้ว และรุจิเรศ นีรปัทมะ ร่วมงาน ณ โรงแรม Ad Lib จ.ขอนแก่น
สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และแมทเธียส คูเปอร์ กก.ผจก.และประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โคโลญเมสเซ่ เตรียมจัด THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเจรจาธุรกิจ 26-29 พ.ค. 69 เจรจาธุรกิจและจำหน่ายทั่วไป 30พ.ค. 69 เวลา 10.00 -18.00 น.
บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) นำโดย วรรัช เอกอวัสดาพร ผจก.ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Free&Free ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดย ดร.ธนปาลี สุวกูล หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “Free&Free Gen Z Creative Ad Challenge 2026” ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับ Free&Free ผ่านแนวคิด “Gen Z สื่อสารกับ Gen Z”
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำไมโลร่วมรังสรรค์ในคอลเลกชัน “Made with MILO®” เริ่มที่ มอลต์ พาวเวอร์ ริง ไมโล โดนัทสอดไส้ไมโลกานาช เคลือบไวท์ไมโล โรยครัมเบิ้ลไมโล, ช็อกโก ครันชี ไมโล โดนัทเนื้อนุ่มเคลือบไมโลกานาช สอดไส้ไมโลครีม ตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตและไมโลครัมเบิ้ล และฮาล์ฟ ไทม์ ฮีโร่ ไมโล โดนัทเคลือบไมโลสีน้ำตาล สอดไส้ไมโลครีม ท็อปด้วยไวท์ช็อกโกแลตและไมโลครัมเบิ้ล วันนี้-31 พ.ค. 69
TCEB นำโดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) จับมือบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival” กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อม “ประเทศไทยเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030” หวังผลักดันให้ “กรุงเทพมหานคร” ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 สำเร็จ โดยมีคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ, คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร, คุณณัฎฐิรา แพงคุณ, คุณรุจิรา อารินทร์, ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร, คุณนัยนา สุภาพึ่ง และคุณฐิติพร ประวัติศรีชัย ร่วมงานด้วย ณ Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน.