ย้อนวันวานกับเพลง Hit สุด Hot ยุค 90 จาก “โดม ปกรณ์ ลัม” และ “เจมส์ เรืองศักดิ์” 5 มิ.ย. นี้ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

DOME & JAMES Mini Concert งานที่คนรักเสียงเพลงและสายแฮงเอาต์ไม่ควรพลาดในเดือนมิถุนายนนี้ พบกับ 2 ศิลปินสุดฮอตยุค 90 โดม ปกรณ์ ลัม และ เจมส์ เรืองศักดิ์ ที่พร้อมพาทุกคนย้อนความทรงจำผ่านบทเพลงฮิตชวนคิดถึง เติมเต็มอารมณ์ทั้งความสุขแบบสุดซึ้งและโยกแดนซ์กันอย่างสนุกสนาน ในค่ำคืนวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00–23.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
งานนี้ไม่ได้มีแค่บทเพลงฮิตระดับตำนานให้ร้องตามกันสุดเสียงเท่านั้น แต่ยังจัดเต็มกับบรรยากาศสังสรรค์สุดคึกคัก ที่ชวนให้คุณสนุก เพลิดเพลิน และอินไปกับทุกช่วงเวลาตลอดทั้งคืน พร้อมเครื่องดื่มเต็มรูปแบบและอาหารหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะมาพร้อมกลุ่มเพื่อน ครอบครัว คนพิเศษ หรือแฟนเพลงตัวจริงที่อยากชมมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดติดเวที สามารถเลือกโซนโต๊ะ VIP ด้านหน้าเวที ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 17 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 12,000 บาทสุทธิ สำหรับ 5 ท่าน พร้อมอภินันทนาการของว่างและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ หรือเลือกบัตรคอนเสิร์ตทั่วไปในราคา 1,800 บาทสุทธิต่อท่าน (รวมอาหารภายในงาน แต่ไม่รวมเครื่องดื่ม)
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โทร. 038 614 340-5 เพื่อไม่พลาดอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความสุข เสียงเพลง และความทรงจำสุดเอกซ์คลูซิฟร่วมกับสองศิลปินระดับตำนาน!