“อาร์ทิสทรี” เปิดตัว 2 ไอเทมใหม่ ล็อกผิวให้สตรอง ผิวชุ่มชื้นขั้นสุด

หลายคนอาจคุ้นเคยว่า “โอเมก้า” (Omega) มีประโยชน์ต่อสมองและหัวใจ แต่รู้ไหมว่า “โอเมก้า” คือกุญแจสำคัญของผิวสุขภาพดี โดย โอเมก้า 3, 6, 7 และ 9 มีคุณสมบัติในการฟื้นบำรุงผิวโดยตรง ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติ เติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มน้ำ พร้อมฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง ลดโอกาสการสูญเสียความชุ่มชื้น และปกป้องผิวจากมลภาวะ ล่าสุด “อาร์ทิสทรี” แบรนด์เครื่องสำอาง จาก “แอมเวย์” ในฐานะผู้นำแบรนด์เครื่องสำอางคลีนบิวตี้ ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย เผยความมหัศจรรย์ของโอเมก้ากับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว “อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น” (Artistry Skin Nutrition) ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Omega Drops” และ “Omega+ Sheet Mask” ช่วยฟื้นบำรุงผิวล้ำลึกและล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวกลับมาแข็งแรง อิ่มฟู และดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ
เริ่มต้นผิวสวย ด้วย “อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น โอเมก้า ดรอปส์” (Artistry Skin Nutrition Omega Drops) ตัวช่วยฟื้นเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง พร้อมล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน ผสานส่วนผสมที่คัดสรรมาอย่างดีจากทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ ด้วยพลังโอเมก้า 3, 6, 7 และ 9 มอบการบำรุงครบถ้วนตามที่ผิวต้องการ ซึ่ง “โอเมก้า” เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อผิว ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มน้ำ เสริมเกราะป้องกันผิว พร้อมปลอบประโลมผิวและลดการระคายเคือง อีกทั้งช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง** โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบโดยใช้ส่วนผสมแพลนท์เบสมากถึง 99% และอุดมด้วยแพลนท์เบสออยล์กว่า 10 ชนิด รวมถึงส่วนผสมที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทริไลท์ และฟาร์มพันธมิตรที่ผ่านการรับรองนิวทริเซิร์ท ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสบางเบา ซึมไว ไม่หนักผิว ใช้ได้กับทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่ายหรือผิวมัน
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ กับ “อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น มอยส์เจอไรซิ่ง โอเมก้า+ ชีท มาส์ค” (Artistry Skin Nutrition Moisturizing Omega+ Sheet Mask) ผลิตภัณฑ์มาส์คหน้า ช่วยฟื้นบำรุงผิวล้าพร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวขั้นสุด ด้วยพลังโอเมก้า 3, 6, 7 และ 9 เติมไขมันผิวที่จำเป็น เสริมเกราะป้องกันผิว พร้อมปลอบประโลมผิว และลดการระคายเคือง มีระบบกักเก็บความชุ่มชื้น 3 ขั้น ช่วยเติมน้ำให้ผิว ล็อกความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหย พร้อมนำส่งความชุ่มชื้นสู่ทุกชั้นผิว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์มาในสูตรพรีไบโอติกส์ ช่วยสนับสนุนสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีให้ผิวแข็งแรงขึ้น แผ่นมาส์คสัมผัสเนียนนุ่ม อุ้มเอสเซนส์เข้มข้นได้มากถึง 10 เท่า เติมความชุ่มชื้นให้ผิวทันที 1,205% หลังใช้
เพื่อผิวแข็งแรง ชุ่มชื้น ดูอิ่มฟู อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนะนำใช้ อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น โอเมก้า ดรอปส์ ควบคู่กับ อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น มอยส์เจอไรซิ่ง โอเมก้า+ ชีท มาส์ค ในขั้นตอนการบำรุงผิวหลังโทนเนอร์ และก่อนการลงมอยส์เจอไรเซอร์และอายครีมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์หลังใช้ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ผู้ใช้รู้สึกได้ถึงผิวที่ชุ่มชื้นขึ้น 75% และมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 28%
ผลิตภัณฑ์จาก อาร์ทิสทรี ยังผ่านการคัดสรรส่วนผสมอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมมอบความอ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิว ภายใต้มาตรฐานคลีนบิวตี้ (Clean Beauty) และเป็นสูตรวีแกน (Vegan) โดยไม่ทำการทดสอบกับสัตว์และไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ อีกทั้งยังช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Amway Tracibility) ถึงแหล่งที่มาของส่วนผสมและการผลิตที่มีมาตรฐานและการรับรองระดับสากล
อาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น โอเมก้า ดรอปส์ ปริมาณ 20 มิลลิลิตร ราคาสมาชิก 1,980 บาท ราคาขายปลีก 2,180 บาท และอาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น มอยส์เจอไรซิ่ง โอเมก้า+ ชีท มาส์ค ปริมาณ 22 มิลลิลิตร ต่อ 1 ชิ้น โดย 1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น ราคาสมาชิก 790 บาท ราคาขายปลีก 870 บาท ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ พร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ หรือ
แอมเวย์ ช็อปทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ Official ของแอมเวย์
