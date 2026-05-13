Alaia เดินทางจากฝรั่งเศสสู่แบงค็อก ฉลองเปิดบูติกแห่งแรกในไทย

Alaïa ฉลองการเปิดบูติกแห่งแรกในประเทศไทย อวดพื้นที่สะท้อนจิตวิญญาณอันโดดเด่นของเมซง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เข้าถึงจิตวิญญาณ พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยไอเทมแฟชั่นระดับไอคอนิก และองค์ประกอบที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยมี ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ร่วมเฉลิมฉลอง
พร้อมด้วยคนดัง อย่าง ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, เมย์-วัจณา เจริญสมสมัย, ชัญญ่า ทามาดะ, มีมี่-แม้นวาด นาครทรรพ, เบล-ณัฐสิมา ศิริสุนทร, มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์, หนุ่ม-อภิวัฒน์ ยศประพันธ์, แพม-สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, เต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก, เล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, ซาร่า เล็กจ์, มู่ลี่-อัญชิสา วัชรพล, มี่-เนตรดาว วัฒนะสิมากร, แนนนิสต์-หทัยรัตน์ เพิ่มพูนธนาลาภ, และ ดาว-พอฤทัย ณรงค์เดช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญ ณ ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
บูติกแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย สตูดิโอสถาปัตยกรรมจากสวีเดน Halleroed ด้วยการผสมผสานระหว่างเส้นโค้งและรูปทรง ควบคู่กับโทนสีขาวและดำแบบโมโนโครม ฟาซาดภายนอกยังคงลวดลายไอคอนิกของเมซงไว้ พร้อมตีความใหม่เป็นจังหวะของช่องแสงที่ส่องสว่างอย่างมีมิติ ภายในร้านถูกกำหนดด้วยโครงสร้างหินอ่อนขนาดใหญ่แบบโมโนลิธ ที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Azzedine Alaïa ในการหลอมรวมชิ้นงานอันโดดเด่นเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน