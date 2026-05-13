เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคท เปิดวังจัดปาร์ตี้ในสวนต้อนรับซัมเมอร์

การเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนในแถบยุโรป ด้วยอุณหภูมิที่เริ่มสูงขึ้น บรรยากาศท้องฟ้าสดใส ทำให้หลายคนเริ่มออกรับแสงแดด ไปปิกนิกตามสวนสาธารณะ บ้างก็จัดบาร์บีคิวปาร์ตี้ เหล่าเชื้อพระวงศ์ก็เช่นกัน เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่ราชวงศ์วินเซอร์จะเปิดประตูรั้ววัง ต้อนรับเหล่าพสกนิกรที่เชื้อเชิญมาปาร์ตี้ในสวนร่วมกัน
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคท ก็ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพงาน Garden Party ในบริเวณสวนของพระราชวังบักกิ้งแฮม โดยได้เชิญบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมสังสรรค์ในปาร์ตี้สไตล์ผู้ดีอังกฤษแท้ ที่เสิร์ฟน้ำชากับของว่าง อย่างเค้ก และเบเกอรี่
พร้อมทั้งคอสตูมจัดเต็มตามธรรมเนียม โดยฝ่ายหญิงต้องมาพร้อมหมวกหรือแฮร์พีซเก๋ๆ ส่วนฝ่ายชายเป็นสูทแบบเต็มยศกับหมวกทรงสูง ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง พร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์ที่มาร่วมเป็นแขกในงาน ทั้งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด และเจ้าหญิงโซเฟีย ดยุกและดัชเชสแห่งเอดินบะระ และ ซาร่า ทินเดลล์ ลูกพี่ลูกน้อง
งานปาร์ตี้ในสวนครั้งนี้ ตามธรรมเนียมแล้วจะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งในกรุงลอนดอน และอีก 1 ครั้งที่สกอตแลนด์ช่วงเริ่มต้นรับฤดูร้อน เป็นการเปิดช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของเหล่าผู้คนในสังคม เพราะเป็นช่วงเวลาอากาศดีเหมาะที่จะออกมาสังสรรค์กัน โดยหลังจากนี้ก็จะถึงฤกษ์ของงาน RHS Chelsea Flower Show งานแสดงดอกไม้และการจัดสวนที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งจะจัดในวันที่ 19-23 พฤษภาคม โดยมี สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เป็นองค์ประธานและหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน ซึ่งปีนี้มีไฮไลต์เด็ดคือ แขกคนสำคัญ เดวิด เบกแฮม ที่จะมาร่วมจัดสวน และเตรียมเปิดตัวดอกกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ Sir David Beckham อีกด้วย