ฮิตสนั่นโซเชียล! คนดังไทยนั่งเชียร์เบสบอล AI เสกภาพเสมือนจริงคอยลุ้นข้างสนาม

จากกระแสภาพไวรัลที่ไหลทะลักเต็มหน้าฟีด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ภาพนั่งเชียร์เบสบอล” ได้กลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าดารา อินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงคนดังในแวดวงธุรกิจและกีฬา ต่างพร้อมใจกันแปลงโฉมตัวเอง ให้กลายเป็นแฟนเบสบอลสไตล์เกาหลี-ญี่ปุ่น นั่งอยู่กลางสเตเดียมสุดยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันอันเร้าใจ ราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์กีฬา
จุดเริ่มต้นของกระแสนี้มาจากเทคโนโลยี AI Image Generation ที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จนสามารถสร้างภาพเสมือนจริงได้ละเอียดระดับงานโปรดักชัน ประกอบกับอิทธิพลของวัฒนธรรม K-Baseball และญี่ปุ่นเบสบอลลีก ที่เต็มไปด้วยสีสัน แฟชั่น และบรรยากาศเชียร์สุดอลังการ จึงยิ่งกระตุ้นให้ผู้คนอยากมีโมเมนต์ในสนามเป็นของตัวเอง แม้ในชีวิตจริงอาจจะไม่เคยไปชมการแข่งขันมาก่อนก็ตาม
ยิ่งเมื่อคนดังหลายคน เริ่มโพสต์ภาพในลุคแฟนกีฬาเกาหลี ทั้งชุดทีมเบสบอล เสื้อแจ็กเกต หรือช็อตนั่งบนอัฒจันทร์แบบถ่ายทอดสด ก็ยิ่งทำให้เกิดกระแสเลียนแบบในโลกดิจิทัล จนกลายเป็นของเล่นใหม่ในโซเชียล ที่เหล่าคนดังเล่นกันอย่างเพลิดเพลิน
นวลพรรณ ล่ำซำ : หลบจากสนามฟุตบอล แอบไปสนามเบสบอลกับเขาบ้าง ออร่าพุ่งแรงเลยทีเดียว
นันทวัน แสงธรรมกิจกุล : ในเมื่อใครๆ มี คุณนายแหนตัวแม่ก็ต้องมี และต้องพิเศษกว่าใคร เพราะทั้งหน้าผม แว่น และเครื่องหัว ต้องมาครบ!
สมบัษร ถิระสาโรจ : ป้าตือกับลุคแมนๆ ครัช ไปนั่งเชียร์บอสบอลเพราะเรื่องดีๆ ของป้ามีทุกวัน
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช : ฟีลเหมือนถูกปาปารัสซีแอบถ่ายแม่ริต้า ไปนั่งเชียร์เบสบอลอยู่คนเดียว ขาดพ่อกรณ์ได้อย่างไร?
วิลาสินี ธัญญวิเศษศิลป์ : นั่งติดขอบสนามเชียร์เบสบอลแบบสบายอารมณ์
ยุวเรต ศรุตานนท์ : ขอไปนั่งสวยแบบเชิดๆ เชียร์เบสบอลแบบ AI 100%
พาที สารสิน : โดนภรรยาแกล้งสั่ง ChatGPT ให้ทำรูปพ่อดุ๋งไปนั่งเชียร์เบสบอลตามกระแส กลับได้ภาพนั่งเชียร์เบสบอลกับสาว AI งานนี้จึงถูกภรรยาจับได้! (แซวกันขำๆ นะท่านผู้ชม อิอิ)
ปิติภัทร สารสิน : เห็นพ่อดุ๋งไปเชียร์เบสบอลกับสาว AI แล้ว แม่บีจึงขอไปเกาะขอบเชียร์เบสบอลกับเขาบ้าง กลัวตกเทรน
ชลพรรษา นารูลา : ตื่นตาตื่นใจกับโลกของ AI มาก เจนภาพกันสนุกสนาน ได้ฟีลครั้งแรกของการไปดูเบสบอล
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ : น้องเทนนิสออกจากสังเวียนเทควันโดชั่วคราว แล้วชวนชาวเน็ตไปดูเบสบอลกันจ้า
มนตร์ลดา พงษ์พานิช : เห็นเพื่อนเล่นก็เล่นบ้าง กับภาพติดขอบสนามเชียร์เบสบอล
นาตาชา จุลานนท์ : เป็นการนั่งเชียร์เบสบอลที่ดูเรียบง่าย สงบนิ่ง ราวกับเป็นสาวแบ๊ว
เบลล่า ราณี : ไม่รู้ตัวเลยว่าโดนแอบถ่าย แต่ที่สำคัญคือ ไม่รู้ตัวว่าไปเชียร์เบสบอลตอนไหน?
รัชวิน คงมาลัย : มานั่งเชียร์กีฬาสวยๆ ตามแบบเกาหลีบิวตี้สแตนดาร์ด
วิชญาณี เปียกลิ่น : สวยสะดุดตาแบบสาวสาย ฝ. ไปนั่งเชียร์เบสบอล
ศรัณย์รัชต์ ดีน : ไม่พลาดที่จะไปนั่งเชียร์เบสบอลแบบหน้าเหวี่ยงๆ
ใหม่ เจริญปุระ : แม่ก็มาด้วยจ้า! วัยรุ่นฮิตอะไรกันก็ต้องตามให้ทัน
ทัศนาวลัย จักรพงษ์ : ไม่รู้หรอกว่าเบสบอลเขาเล่นกันอย่างไร แต่เห็นเพื่อนไปเชียร์กันเยอะ แม่ฮาน่าก็ต้องไปบ้างคร่า