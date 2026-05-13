คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
หลายเรื่องที่ทำกำลังไปได้สวย ที่สำคัญคืออย่าได้ชะล่าใจหรือวางใจในสถานการณ์มากจนเกินไป ต้องขวนขวายเรียนรู้อยู่เสมอโดยเฉพาะในสภาวะที่การแข่งขันสูงเช่นนี้ ระวังจะถูกแซงหน้าโดยไม่รู้ตัว จะถูกหยั่งเชิงด้วยความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนทำให้บางสิ่งเปลี่ยนไปแบบคาดไม่ถึง อย่าพยายามทำอะไรให้ดูยากมากกว่าที่เป็นอยู่ก็พอ ต้องแบ่งเวลาไปช่วยภารกิจอื่นที่ได้รับการร้องขอมาหรือเข้าไปมีส่วร่วมในการแก้ไขเรื่องผิดพลาดที่คุณได้รับผลกระทบ ข้อผูกพันในสัญญาจะกลายเป็นปัญหาให้คุณในภายหลังได้ถ้าไม่อ่านให้ละเอียดและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากพอ ควรจะต้องมีสายตาที่แหลมคมและมองการณ์ไกลมากกว่าเดิม โอกาสที่ได้มาอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างขึ้นอยู่ที่คุณว่าจะยอมเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ระวังคำพูดที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง แต่ความใจกว้างของคุณจะทำให้โดนเอาเปรียบ ใช้จ่ายอย่างมีลิมิต อย่าคิดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ จะได้ของกินของฝากจากต่างถิ่นแดนไกล ต้องทำทุกทางเพื่อรักษาผลประโยชน์ตน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังเจอคนประเภทที่ชอบสร้างภาพ ส่วนคนมีคู่ คำพูดบางคำทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งร้าวลึก อยู่ห่างๆกันบ้างดีกว่า
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
คงจะต้องผันตัวไปอยู่เบื้องหลังจะดีกว่า อะไรที่ออกหน้าเองมักจะไปไม่ค่อยรอด มีความจำเป็นให้ต้องวางมือจากบางภารกิจไปโดยปริยายเนื่องจากหนทางความเป็นไปได้ค่อนข้างริบหรี่ แต่ผู้ใหญ่ยังคงไว้ใจและให้โอกาสตลอดไม่ว่าจะมีไอเดียหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรสามารถนำมาขายได้เสมอ ควรต้องเอาจริงเอาจังให้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ทำอะไรเป็นเล่น การดำเนินงานบางอย่างต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเผื่อว่ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีสมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือหน้าที่จะนำมาซึ่งความยุ่งยากวุ่นวาย บางท่านจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจได้ลำบากหรือมีความอึดอัดใจพอสมควร ระวังความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายด้วยล่ะ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพึงต้องมีสติ
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีเงินเข้ามาให้หมุนใช้ไม่ขาด จะได้เงินมาต่อทุน เป็นจังหวะที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ ได้สิ่งตอบแทนเป็นสินน้ำใจ มีลาภปากเบาๆ มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ไม่ต้องไปมองใครไกลอื่น คนที่ใช่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีในทุกเรื่อง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จะเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาหรือเรียกว่าหมดศรัทธากันไปเลย ระวังจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบหรือเรื่องราวที่ได้รับรู้มาน่าที่จะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด ควรต้องพิจารณาตรึกตรองให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะตัดสินใจเพราะมิฉะนั้นจะแก้ไขได้ยาก อย่าได้รับปากใครส่งเดชและควรตรวจทานเกี่ยวกับเอกสารหรือสัญญาต่างๆก่อนที่จะลงนามด้วย บางท่านมีแววว่าจะได้ส้มหล่นแต่งานที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบนั้นไม่ใช่อะไรที่กล้วยๆเลย จะประสบเหตุการณ์ในลักษณะของการทำคุณบูชาโทษ เป็นช่วงที่คาดเดาอะไรค่อนข้างยากมักจะพลิกจากที่คิดอยู่เรื่อย เป็นธรรมดาของการหว่านพืชก็ต้องหวังผลดังนั้นสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายย่อมมีข้อแม้หรือข้อแลกเปลี่ยนพ่วงมาด้วยตลอด คงต้องใช้ความเก๋าให้เป็นประโยชน์ บางเรื่องก็ป่วยการที่จะพูดไป ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน หาได้ไม่พอใช้ โชคดีที่มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตอีกแรงแม้จะมิได้มากมาย ภาระที่แบกไว้ยังเยอะอยู่ ระวังจะถูกเอาเปรียบในสัญญาด้วยดูดีๆ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้น้อยกว่าที่คิด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่คิดจะคบหาดูใจ รสนิยมต่างๆเข้ากันได้ดี เคมีตรงกัน แต่ยังต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินอีกที ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่กินใจกันลึกๆอยู่ หน้าชื่นอกตรม
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ความเหนือชั้นในด้านประสบการณ์จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะได้ผลตอบรับที่ดี การเจรจาหรือทำสัญญาใดๆก็จะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้เข้าไปเรียนรู้ศาสตร์ลึกลับบางอย่าง ยังคงต้องทำงานด้วยความเสียสละประหนึ่งปิดทองหลังพระทั้งนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนบางประการ มีเกณฑ์เดินทางไกลแบบไม่ทันได้ตั้งตัว คำชี้แนะของผู้ใหญ่ดุจพระมาโปรดสามารถนำมาใช้ปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาจนได้รับผลดีอย่างคาดไม่ถึง รวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมทำให้คุณไม่จนแต้มกับสิ่งใดง่ายๆ
ด้านการเงิน คึกคักคล่องตัวดี มีโชคลาภ มีรายได้จากหลายทางแต่การทำธุรกรรมสัญญาทางการเงินคงจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นป้องกันความผิดพลาด เตรียมคำพูดดีๆไว้สำหรับใช้ปฏิเสธการหยิบยืมได้เลย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนแอบปลื้มคุณอยู่ ไม่ใช่คนอื่นไกล สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยใจ ส่วนคนมีคู่ ความรักดูจะจืดชืดไปนิด ควรมีกิจกรรมทำร่วมกันบ้าง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ทำการใดมักจะโดนจับผิด มีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยฟรีสูง หลายเรื่องผิดพลาดอย่างที่ไม่ควรจะเป็น ต้องใช้ความมุมานะและความอดกลั้นค่อนข้างสูง ถูกกดดันจากคนรอบข้างไม่อาจทำด้วยวิธีการในแบบของตน โดนเตะตัดขาโดยไม่รู้ตัวหรือถูกแย่งผลงานรวมทั้งความคิดไปแบบหน้าตาเฉย คนกันเองจะหักหลัง ช่วยเหลือใครก็เหมือนไฟตกน้ำเขาไม่เห็นคุณค่าหรือให้สิ่งที่คุณหยิบยื่นให้ เป็นระยะของการทำใจ สถานการณ์ไม่เป็นใจให้ได้สิ่งใดมาโดยง่าย บางท่านจะถูกลดบทบาทหน้าที่หรือความสำคัญลงไป อย่าเพิ่งริทำการใหญ่ในเวลานี้ หลีกเลี่ยงการปะทะคารมหรือการตอบโต้ใดๆไม่ว่าจะกับใครก็ตาม
ด้านการเงิน รายได้หดในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิม หาเงินเติมเข้ากระเป๋าไม่ทัน ระวังการทำอะไรที่เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาว โชคไม่เข้าข้าง คงต้องหมั่นเติมบุญสร้างกุศล ชั่งน้ำหนักระหว่างความต้องการกับความจำเป็นให้ดีก่อนที่จะเปย์ การทำธุรกรรมสัญญาต้องอ่านข้อตกลงให้ดีๆมิฉะนั้นจะเสียเปรียบได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ทำได้เพียงแค่แอบรักแอบปลื้ม เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็อกหักไปตามระเบียบ ส่วนคนมีคู่ จะมีเรื่องให้ขุ่นใจกันด้วยเรื่องของคำพูด สงบปากสงบคำไว้บ้างก็ดี เรื่องนอกบ้านก็วุ่นใจพอแล้ว
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ชีวิตค่อนข้างจะวาไรตี้มีหลายสิ่งที่ต้องทำหลายเรื่องตั้งอยู่บนความคาดหวังของหลายคน คงต้องมีความละเอียดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้มากกว่าเดิมมิฉะนั้นอาจตัดสินใจผิดพลาดได้มากกว่าเดิมมิฉะนั้นอาจตัดสินใจผิดพลาดได้จะมีเรื่องร้อนๆด่วนๆเข้ามาให้ต้องคิดต้องจะมีเรื่องร้อนๆด่วนๆเข้ามาให้ต้องคิดต้องแก้ไข มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับงานโดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้น ผลงานจะมีความคืบหน้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุน ชีพจรลงเท้าพึงระวังอุบัติเหตุ จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่ลุ้นอยู่
ด้านการเงิน เป๋าตุงเงินดี พบลู่ทางทำเงินใหม่ๆ โชคลาภมีเข้ามาไม่ขาด รวยเงียบๆจะปลอดภัยไร้รบกวน หากคิดจะสงเคราะห์ใครก็ช่วยเป็นรายๆไปแบบให้ขาดไม่ใช่ให้ยืมเพื่อตัดปัญหา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เสน่ห์แรงเป็นที่ต้องตาของใครหลายคน แต่คนที่ต้องใจก็จะยังไม่ใช่คนที่เข้ามา ส่วนคนมีคู่ ระวังความเจ้าอารมณ์ของตนเองจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่ต้องเข้ามาช่วยเคลียร์
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
แทบจะต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นว่าเล่นเพื่อที่จะไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะต้องใช้ทุกกลเม็ดเพื่อที่จะให้เป็นไปอย่างที่หวัง เป็นช่วงที่ต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ถี่ถ้วน ควรที่จะมีแผนสำรองไว้ในใจเสมอเพราะเมื่อถึงคราวคับขันจะได้เรียกใช้ได้ทันเวลาเนื่องจากมิสามารถที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจได้ตลอดเวลา อย่าใช้ตรรกะส่วนตัวบ่อยนัก ควรตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาก่อนนำมาใช้ประโยชน์ด้วย สำหรับปัญหาภายในที่มีมิอาจที่จะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนได้ จะมีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจหรือมีการเปลี่ยนแผนแบบกะทันหัน เตรียมแผนการเดินทางและเรื่องของเอกสารให้ดี บริวารทำงานอย่างขอไปทีหรือเป็นไปในลักษณะของผักชีโรยหน้าซะมากกว่าคงต้องกวดขันให้มากกว่าเดิม
ด้านการเงิน หมุนไม่คล่อง มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน บริวารจะก่อหนี้สินให้ต้องตามใช้ ระวังจะสูญเงินฟรีเพราะความสะเพร่าของตน หมดเปลืองด้วยเรื่องของการปรับลุคซ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด โอกาสเลือกยังเป็นของคุณ ไม่ต้องรีบร้อนลงคาน ส่วนคนมีคู่ คำพูดที่สะกิดโดนแผลเก่า จะเป็นเหตุให้ต้องหมางใจกันยาวก็ได้
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ผลจากความขยันและกล้าที่จะลองผิดลองถูกทำให้คุณได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแบบที่มิทันได้ตั้งตัวที่สำคัญคือต้องมีสติและบางทีจะเป็นการดีซะอีกเพราะทำให้อะไรๆดูง่ายขึ้นกว่าที่คิดไว้แต่ต้น ผู้ใหญ่ท่านไม่สามารถหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ไม่พร้อมได้ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวให้ดีเนื่องจากภารกิจต้องการความชำนาญที่เฉพาะเจาะจง ช่วงนี้ฟีดแบ็คของคุณค่อนข้างดีจึงไม่น่าที่จะพลาดได้ ความยากอยู่ที่มีศักดิ์ศรีและมาตรฐานเดิมค้ำคออยู่นั่นละ บางท่านจะได้ทำอะไรที่ทะลุขีดจำกัดของตนก็เป็นได้ แต่มิควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับบางสิ่งที่มิได้รู้ตื้นลึกหนาบางมากพอซึ่งดูว่าจะเสี่ยงมากเกินไป การทำสัญญาข้อตกลงต้องเพิ่มความละเอียดรอบรอบมากขึ้นเป็นเท่าตัวเรื่องแบบนี้ไว้ใจใครไม่ได้ เดินสายบ่อยกว่าปกติ
ด้านการเงิน หามาใช้ไป ส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องเดินทางและการซ่อมแซม ระวังถูกหลอกให้เสียเงินฟรี ต้องจัดระเบียบเรื่องการใช้การจ่ายใหม่ อย่าให้ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีผู้ใหญ่จัดหาพามาแนะนำ มีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์ต่อ ส่วนคนมีคู่ มีความอบอุ่นและรู้ใจกันดี
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ติดขัดไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือแม้แต่ลงมือทำอะไรก็ตาม ผลตอบรับมิได้ออกมาดีอย่างที่คิด ถูกจ้องจับผิดตลอด มิควรคิดหวังไปไกลเกิน การต่อสู้ฟันฝ่ายังไม่จบลงง่ายๆ จะได้รับการปฏิบัติแบบสองมาตฐานจนชิน ระวังจะชวดโอกาสเพราะปากพาจน หนักใจกับคนที่เข้าใจอะไรยาก ถูกบีบให้ต้องเลือกหรือมีเหตุทำให้ต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลงความขัดแย้งหรือบางท่านอาจจะเจอเผือกร้อนเข้าอย่างจังและกว่าที่จะเอาตัวรอดออกมาได้ต้องคิดหัวแทบแตก งานใดที่รับมาแล้วต้องพยายามจับต้นชนปลายให้ถูกและรีบเคลียร์ให้เร็วโดยเร็วแม้ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม อย่าได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานเกินไป การคบค้าสมาคมส่วนใหญ่เป็นไปเพราะเรื่องของผลประโยชน์ เป็นจังหวะที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนหลากรุ่นต่างสไตล์
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง แต่ถ้ามือเติบนักดูท่าจะไม่ไหว ต้องรู้จักที่จะหักห้ามใจบ้างแต่ในเรื่องของสุขภาพระวังจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายด้วยล่ะ ผลประโยชน์บางอย่างก็มิได้คุ้มค่าอย่างที่คิด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าดูคนเพียงแค่เปลือกนอก หรือยึดติดกับรูปลักษณ์มากจนมองไม่เห็นส่วนดีที่อยู่ภายใน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องขัดใจกันเล็กน้อย รอคลื่นลมสงบก่อนค่อยเคลียร์
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
สิ่งที่ทำยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ข่าวคราวหรือเหตุการณ์บางอย่างทำเอาหมดแรงไปดื้อๆเลย จะถูกกดดันด้วยสถานการณ์และความคาดหวัง การที่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่โดยไม่ฟังใครจะสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในใจของใครหลายคนและส่อแววว่าจะบานปลายด้วยพึงต้องระวังให้มาก มีเกณฑ์ว่าจะถูกโยกย้ายหรือมีการสลับหน้าที่ซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะอย่างน้อยก็ทำให้มิต้องจมอยู่กับวังวนเดิมๆจะได้เจอกับความท้ายใหม่ๆบ้างโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับตัวแปรที่ยากจะคาดเดา บางท่านอาจจะต้องปลีกวิเวกเพื่อจัดการกับภารกิจบางอย่างที่ยังมิอาจเปิดเผยได้ในตอนนี้ ควรต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบหรือการออกรับหน้าแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด บางเรื่องถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งจะเข้าตัว ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน รับมากจ่ายมาก มีคนคอยรบกวนอยู่เนืองๆ มีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ลงตัว เกิดการทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องของผลประโยชน์ที่มิได้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน เงินเข้าช้ากว่ากำหนด มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ต้องโฉลกกับต่างชาติหรือคนที่เป็นม่าย ส่วนคนมีคู่ อย่าเหวี่ยงบ่อยนักก็แล้วกัน ความอดทนของอีกคนค่อนข้างจำกัด
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
สถานการณ์โดยรวมยังไม่ดีเท่าไรนักแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบ้างแล้วก็ตาม ยังมิอาจหนีพ้นวงจรเดิมได้ ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้ จำเป็นที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลม อย่าได้คิดหาคำตอบกับอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้จะเสียเวลาและเปลืองพลังงานเปล่า ต้องเข้าใจในระบบและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น คำยกยอปอปั้นเป็นเพียงหวังจะหลอกใช้เป็นเครื่องมือหรือดึงคุณเข้าไปเป็นพวกเท่านั้นเองดังนั้นอย่าได้หลงคารมใครง่ายดายนักล่ะ ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไว้ ต้องเร่งสะสางงานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จอย่าให้โดนตำหนิได้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ได้ผลกับทุกเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ยิ่งเจอปัญหาจะทำให้คุณยิ่งแกร่งขึ้นและได้บทเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะยาว ระวังความรั้นและดันทุรังจะเป็นอุปสรรคและสร้างความขัดแย้งจนต้องเดือดร้อนถึงผู้ใหญ่ต้องเข้ามาเคลียร์ ควรพูดให้น้อยแต่ทำให้มาก
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ แต่ค่อนข้างที่จะใช้อย่างสิ้นเปลืองและสูญเปล่า มีรายจ่ายที่ประดังกันเข้ามาแบบมิได้นัดหมายต้องจัดลำดับตามความสำคัญ ควรต้องเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินให้มากกว่าที่เป็นอยู่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ได้แม่สื่อแม่ชักดีคอยมีคนนั่นคนนี้มาแนะนำให้อยู่เรื่อยแต่ก็ยังไม่ใช้สเปกอยู่ดี ส่วนคนมีคู่ คุยกันได้ไม่ค่อยจะนาน เข้าใจไปคนละเรื่อง
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์ไม่สู้ดีช่วงนี้จะทำอะไรจำเป็นต้องให้ผู้อื่นออกหน้าแทน เหมาะกับการเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ระวังการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและการใช้คำพูดต่างๆจะทำให้เดือดร้อนภายหลังได้ จะมีโอกาสได้ติดตามผู้ใหญ่ไปในงานสำคัญซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับคุณในภายภาคหน้าไม่มากก็น้อย สำหรับท่านที่คิดจะเปิดตัวทำการค้าการขายโดยมีหุ้นส่วนทางสะดวกไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือมีหน้าร้านก็ตาม
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอควร มีลู่ทางในการหาเงินเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องระวังการทำอะไรที่เสี่ยงโดยปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หากคิดจะซื้อกองทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะเลือกหุ้นส่วนชีวิตให้ได้สักคน ส่วนคนมีคู่ ความซื่อตรงและคงเส้นคงวาเป็นปรารถนาของชีวิตคู่