คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
เป็นช่วงที่ต้องอาศัยความใจเย็นและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแม้ว่าจะเร่งรีบแค่ไหนก็ตาม อย่าเพิ่มความกดดันให้ผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ในบางเรื่องอาจจะคาดการณ์ไปไกลนักไม่ได้แต่ถ้าได้ลองทำก็จะพบทางไปต่อได้เองและเมื่อถึงคราวเข้าตาจนหรือคับขันจะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ทันกับเวลาพอดี การตกลงใจหรือการตัดสินใจใดๆก็ตามอย่าทำด้วยความวู่วามหรือออกแนวประชดประชันควรต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วย เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นโดยที่มิต้องพบเจอด้วยตนเองก็ได้ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งและการมีศัตรูทุกรูปแบบ อย่าได้คิดที่จะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงล่ะ ท่านจะมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาและได้ประโยชน์จาการมีสังคมที่กว้างขึ้น ระวังการแสดงความคิดความเห็นแบบผิดที่ผิดเวลานะ ได้เดินทางบ่อยขึ้น
ด้านการเงิน ยังคงคล่องตัวพอสมควร มีรายรับเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆ ระวังรายจ่ายที่เกินความจำเป็นหรือเกินตัวไป ต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นกว่าเดิม อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับการพนันขันต่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอบางคนที่ถูกใจแต่ความสัมพันธ์ก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่ทำให้ให้ต้องงอนง้อกันอยู่เรื่อย
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ต้องพยายามรักษามาตรฐานฝีมือและภาพลักษณ์ไว้มิให้ตก จะเจอคำพูดที่ทำให้รู้สึกเสียเซลฟ์หรือสูญเสียความมั่นใจไปจำเป็นที่จะต้องสลัดทิ้งให้ไว มักจะมีความคิดขัดแย้งในตัวเองหรือติดกับดักความคิดของตัวเองเข้าจนได้ ต้องใช้ความมานะอดทนสูงกว่าที่จะจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้แบบตลอดรอดฝั่ง จะได้ข่าวคราวที่ไม่สู้ดีนักทำเอาหายใจได้ไม่ทั่วท้อง เจอเข้ากับปัญหาซ้ำรอยเดิมแต่มีความยากที่ตัวบุคคลหรือข้อจำกัดบางอย่างซึ่งทำให้จัดการเคลียร์ได้ไม่ง่ายนักและอาจจะต้องได้อย่างเสียอย่างก็ได้นะ ที่สำคัญคืออย่าได้ตีตนไปก่อนไข้ก็พอ ภารกิจนอกรอบที่รอจ่อคิวอยู่ยังมีอีกมาก ต้องใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่า ในบางช่วงบางทีก็จำเป็นต้องเดินตามแนวทางของผู้ใหญ่หรือทำตามใบสั่ง บางท่านจะได้ประสบการณ์ที่เกินคุ้มจากการไปทำงานไกลถิ่นไกลที่
ด้านการเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ ไหลเวียนสะดวก แต่ก็มิควรใช้จ่ายอย่างสูญเปล่า ใช้ของให้คุมค่ากับราคาที่จ่ายไปด้วย ระวังทรัพย์สินหรือของมีค่าจะถูกขโมยหรือเสียหายจนใช้การมิได้จำเป็นต้องถอยออกมาใหม่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่รสนิยมเข้ากันได้ดีจึงมิควรให้ระยะทางความห่างไกลมาเป็นปัญหา ควรต้องสานสัมพันธ์ไว้ให้ต่อเนื่อง ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณเนื้อหอมไม่แปลกที่คุณจะออกอาการหึง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ได้ค้นพบแง่มุมอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานหรือสิ่งที่กำลังดำเนินการแต่อาจจะติดขัดตรงที่มีคนทักท้วงจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการนำเสนอหรือโน้มน้าวให้เป็นที่น่าสนใจซึ่งก็คงได้แต่หวังว่จะได้ผล อย่าให้อุปสรรคเล็กๆน้อยมาขวางทางความก้าวหน้าได้ล่ะ เมื่อมีโอกาสมาถึงก็ต้องรีบคว้าไว้แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะทำการใดควรมีความทุ่มเทอย่างจริงจัง การติดต่อประสานงานจะมีความขลุกขลักบ้างแต่ก็มิทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องของงบประมาณก็มีส่วนที่ทำให้การขับเคลื่อนต้องชะลอตัว ระวังคำพูดที่เผ็ดร้อนรุนแรงหรือทำให้คนอื่นต้องหน้าแตกด้วยล่ะ บางทีจุดอ่อนหรือปัญหาที่คิดว่าเอาชนะได้แล้วก็กลับมา แต่บางท่านก็อาจจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปแบบคาดไม่ถึงด้วย
ด้านการเงิน หามาใช้ไป เจอความวุ่นวายที่คาดไม่ถึง ที่สำคัญคือต้องมีสติ อย่าควักง่ายเกินไป ต้องยอมตัดกิเลสบ้าง จะได้หนี้ที่ติดค้างกลับคืน เพศตรงข้ามจะให้โชค การลทุนอย่ามองเห็นแต่ในทางได้เพียงอย่างเดียว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบเป้าหมายที่โดนใจทำเอาถึงกับไปไม่เป็นกันเลย ที่สำคัญระวังจะหลุดมือ เจอคู่แข่งเยอะ ส่วนคนมีคู่ เผลอไม่ได้เป็นต้องเช็คเรตติ้งเสน่ห์ตลอด แต่ก็อย่าลืมที่จะดูตาม้าตาเรือล่ะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
อยู่ในช่วงที่กำลังเล็งหาอะไรใหม่ๆทำหรืออยากที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่คิดไว้มานานสักทีแต่ไม่ว่าจะคุยกับใครก็ดูคล้ายกับว่าจะมีคนค้านเป็นส่วนใหญ่ ความดื้อรั้นแบบหัวชนฝามิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด จำเป็นที่จะต้องคิดทบทวนหลายๆตลบหน่อย อย่าได้ผลีผลามเป็นอันขาด จะประสบปัญหาบางอย่างหรือมีเหตุให้ต้องเคาะสนิมความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ ผู้ใหญ่จะดึงตัวไปช่วยงานการกุศลหรือเป็นอาสาสมัครในงานที่ตนถนัดด้วยความเต็มใจเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มหรือเป็นโอกาสที่จะได้พบปะกับกลุ่มคนใหม่ๆเพื่อเป็นการต่อยอดในระยะยาว บางท่านอาจจะงานชุกแต่ขาดคนช่วยหรือเจอบริวารที่ขัดคำสั่งหรือทำอะไรที่เพิ่มความยุ่งยากให้มากขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ด้านการเงิน มีรายได้ไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะมิเป็นกอบเป็นกำนัก ต้องยอมที่จะตัดค่าใช้จ่ายอย่างออกไปหรือทำบางสิ่งเพื่อที่จะลดภาระ ระวังหนี้งอกเพราะความใจใหญ่ของตน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่เป็นไปในลักษณะของความต่างอย่างลงตัว ส่วนคนมีคู่ เป็นจังหวะที่จะได้ระลึกความหลังร่วมกันอีกครั้ง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
การงานกำลังไปได้สวย มีพัฒนาการให้เห็นอย่างเด่นชัด เติบโตในอาชีพหรือสายงาน ความทุ่มเทอย่างสุดตัวทำให้คุณสามารถที่จะแซงหน้าใครๆในรุ่นเดียวกันอย่างขาดลอย ความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะทางทำให้เป็นที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษ เป็นช่วงที่จะมีทั้งงานราษฎ์และงานหลวงทยอยเข้ามาให้จัดการเหตุจากประสิทธิภาพการทำงานที่เลื่องชื่อ สิ่งใดที่มุ่งหวังมักจะพยายามไขว่คว้ามาจนได้ จะต้องได้เจอกับเรื่องที่เหนือความคาดหมายอยู่เนืองๆ มีโอกาสที่จะได้ล่วงรู้เคล็ดลับบางอย่างเข้าโดยบังเอิญหรือมีการเรียนรู้ในลักษณะของครูพักลักจำก็ได้ แต่สำหรับคำแนะนำบางเรื่องที่แม้ว่าจะเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์แต่หากมิใช้จังหวะที่เหมาะสมก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้คนที่ได้รับฟังก็เป็นได้ อยู่ไม่ค่อยติดที่นัก
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง แต่รายจ่ายยิบย่อยมีมาก คงต้องหาวิธีที่จะได้เก็บเล็กผสมน้อยบ้างแล้ว แต่ระวังจะเดือดร้อนจาการทำสัญญาหรือค้ำประกันล่ะ อย่าคิดทำอะไรที่จะทำให้ต้องสูญเงินเปล่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่หมายตามิใช่ใครอื่นแค่เลื่อนสถานะจากความเป็นเพื่อนขึ้นมา ส่วนคนมีคู่ เป็นกุนซือให้แก่กัน แม้จะขัดแย้งกันบ้างแต่ก็มิใช่เรื่องใหญ่
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ไม่เต็มที่นักแต่ก็ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง อย่าได้คิดหวังลมๆแล้งๆและหลับหูหลับตาเชื่อโดยที่มิได้กลั่นกรองหรือมองถึงความเป็นไปได้ด้วยล่ะ ระวังจะถูกหลอกให้วาดวิมานในอากาศ ในบางเรื่องหากคิดได้มิแยบยลมากพอก็เท่ากับเสียเวลาเปล่า ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นมิสามารถที่จะทำเป็นทองมิรู้ร้อนได้ จะเสียเปรียบคนอื่นเพราะความที่รู้ไม่เท่าทันหรือเสียเครดิตจากผลงานที่ไร้ความเนี้ยบ เจอตัวแปรที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานหรือวิธีการที่คิดไว้จำเป็นต้องปรับแผนแบบฉุกเฉิน ความลังเลและไม่เด็ดขาดจะทำให้คุณต้องพลาดโอกาสไป บางท่านมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือควรต้องปรับฮวงจุ้ยในที่ทำงานสักเล็กน้อย จะมีเหตุทำให้นั่งไม่ติดที่
ด้านการเงิน มีโชคลาภ แต่ระวังอาการติดหรูกำเริบหรือใช้จ่ายแบบคนที่จมไม่ลง หาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ของที่ถูกหยิบยืมไปจะได้คืนกลับมายากหรือสียเงินเพื่อซ่อมบ้านหรือรถ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีอาการของคนที่รักพี่เสียดายน้องเกิดขื้น สับรางได้ไม่ดีจะมีปัญหา ส่วนคนมีคู่ ต้องหนักแน่นไว้ ไม่ว่าเรื่องใดๆควรต้องฟังหูไว้หูด้วย
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
มีเรื่องให้ต้องขบคิดและตัดสินใจหลายเรื่อง ต้องอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ความใจร้อนครอบงำได้ รักษาน้ำหนักของคันเร่งไว้ให้คงที่เพื่อความสำเร็จเรียบร้อยของเรื่องที่ไปติดต่อหรือดำเนินการควรต้องจัดแจงเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน ช่วงต้นสัปดาห์ดีมีแววราบรื่น จะได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือได้ข่าวดีในเรื่องที่ลุ้น การขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นไปได้ด้วยดี จากผลงานที่เข้าตาทำให้ได้รับการพิจารณาปรับขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ช่วงปลายสัปดาห์จะเจอปัญหาหนักอกหรือมีเหตุที่ต้องหัวเสีย เมื่อยึดเอาความถูกต้องและตรรกะเป็นสำคัญก็คงจะทำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรรคร้อยแปดไปจนได้ ระวังความเสี่ยงที่ไม่คุ้มหรือเปลืองตัวโดยไม่จำเป็น
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีโชคลาภแต่ระวังจะได้ไม่คุ้มเสีย อย่าให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะกับโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย ได้ของผิดสเปกที่ต้องการ ทรัพย์สินสูญหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะตกหลุมรัก คบหากับคนต่างชาติต่างภาษา ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าจะพูดกันคนละภาษาถึงได้เข้าใจกันยาก
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
แม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันสูงแต่คุณก็ยังคงเพิ่มเครดิตให้ตนเองได้ด้วยความขยันขันแข็งที่คงเส้นคงวาและมีใจสู้ถึงจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป มีสติในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ดี ควรต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำและศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีด้วย บททดสอบที่ยากหรือความท้าทายใดๆจึงจะมิอาจทำอะไรคุณได้ เอาชนะด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงที่เป็นไป อาจมีการเจรจาเพื่อขอลดเงื่อนไขในทางปฏิบัติ ความมีอัธยาศัยและอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ได้รับการต้อนรับขับสู้ไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็ตาม แต่ระวังความคิดที่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองเวลาอธิบายความอีก มีความชัดเจนในความต้องการและสื่อสารให้ตรงประเด็นไปเลย ยิ่งมีทักษะที่หลากหลายก็ยิ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ตนเอง
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีรายรับที่เป็นล่ำเป็นสัน แต่ก็จะมีคนที่คอยมาตอดตลอด เป็นจังหวะที่ได้ปลดหนี้ เครดิตทางเงินดีขึ้น อย่ามือเติบนักก็แล้วกัน มีโชคลาภจากผู้สูงวัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หายเหงา มีคนให้ควงแขน เป็นความสัมพันธ์ที่รอการพัฒนา ส่วนคนมีคู่ ต้องใจเย็นๆ มีความอะลุ้มอล่วยให้มากขึ้น มิเช่นนั้นคงจะพูดคุยอะไรกันไม่ได้เป็นแน่
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
งานชุก ภารกิจรัดตัว แต่ละเรื่องที่ต้องรับผิดชอบหรือจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมล้วนหาความสะดวกและความราบรื่นไม่ค่อยจะได้ หนีไม่พ้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือต้องเข้าไปกู้สถานการณ์บางอย่างให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ต้องออกโรงหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือยุติความขัดแย้ง เป็นช่วงที่ต้องการความแข็งแกร่งและเด็ดขาด แนวคิดและมุมมองที่ต่างดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากบุคคลที่ได้รับรู้รับฟังมิใช่น้อย มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าพบเพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่เป็นการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการต่อยอดในเรื่องที่ดำเนินการอยู่ เป็นจังหวะที่จะได้อวดศักยภาพให้ใครๆได้ทึ่ง แต่ก็อย่าได้ประมาทและทำอะไรที่เสี่ยงล่ะ ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมีมาก เพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยและลดความเจ้ายศเจ้าอย่างลงบ้างก็ดี
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป โอกาสที่จะเข้าเนื้อสูง ต้องคำนวณให้ดีก่อนซื้อ อย่าใช้เพลินนัก ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธ ระวังถูกเอาเปรียบจากความที่ไม่รอบคอบหรือเป็นในลักษณะของการหลวมตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เรื่องรักไม่ต้องรีบร้อน ค่อยๆพิจารณา ส่วนคนมีคู่ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน พูดจาถนอมน้ำใจกันบ้าง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ช่วงนี้จะเป็นงานช่วยงานที่ปรึกษาซะเป็นส่วนใหญ่ จะถูกรบกวนแบบที่มิได้เกรงใจและก็จะเป็นไปในลักษณะของการทำดีที่ได้เพียงแค่เสมอตัวแต่ทว่าทำพลาดหรือมิได้ผลก็โดนตำหนิหรืออย่างดีก็ถูกพูดถึงแบบลับหลัง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครๆซึ่งบางทีก็ตกอยู่ในสภาวะจำยอม การที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆก็ตามจะต้องมีสติอย่างมาก ผู้ใหญ่จะมอบหมายภารกิจที่ต้องการผู้ที่มีฝีมือเข้าขั้นและมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณและด้วยความที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ อาจจะมีการทำข้อตกลงหรือข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเป็นการส่วนตัว ควรต้องมีความรัดกุมให้มากในการทำสัญญาต่างๆ ระวังจะเจอคนที่เล่นไม่ซื่อเพียงแค่ต้องที่จะเอาชนะคุณหรือเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงด้วยล่ะ
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา หาได้ไม่ทันใช้ ระวังจะจ่ายแพงเกินเหตุ มีเกณฑ์ได้โละของเก่าหรือจำเป็นต้องเสียเงินซ่อมข้าวของบางอย่างที่อายุการใช้งานนานแล้ว มีทุกขลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอใครบางคนที่ได้ใจคุณไปเต็มๆ ส่วนคนมีคู่ ระวังความขัดแย้งที่มีจะบานปลาย
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
การงานโดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี สถานการณ์ดูคล้ายว่าจะเข้าทางคุณในหลายเรื่อง การขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆมักไม่ค่อยพลาด ผู้ใหญ่เอ็นดูและยืนข้างคุณตลอด ได้รับการหยิบยื่นโอกาสและมีผู้ที่เห็นคุณค่าในฝีมือของคุณ ด้วยทัศนคติและมุมมองที่เปลี่ยนไปทำให้คุณสามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเยอะ แต่บางทีอาจต้องเข้าไปเก็บตกงานที่ผู้อื่นยังทำไว้ไม่เรียบร้อยอีกต่างหากเหตุจากผู้ใหญ่ขอร้องมา สิ่งที่คิดว่าจะยุ่งยากกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม จะมีบางสิ่งบางอย่างดลใจให้เจอทางออกสำหรับเรื่องที่ติดขัดแต่คงจะต้องตัดสินใจแบบที่เรียกว่าวัดใจให้ได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยก็เป็นได้ มีโอกาสได้เรียนรู้สัจธรรมบางข้อด้วยตนเอง จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่รอหรือลุ้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานใหม่หรือตำแหน่งก็ตาม ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน ยิ่งขยันยิ่งรวย รู้ใช้รู้จ่ายมากขึ้น ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีโชคลาภจากเลขที่บ้านหรือเบอร์โทร แต่ระวังโดนตุกติกในผลประโยชน์หรือได้มาแบบที่เรียกว่าเบี้ยหัวแตก หนี้สินต้องออกแรงทวงจึงจะได้คืน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะตาถึงไหม ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจ กลับมาหวานเหมือนเดิม
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแต่ดูเหมือนว่าตนเองยังไม่ค่อยพอใจในผลงานสักเท่าไหร่นัก จะต้องได้เจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นและเต็มไปด้วยความท้าทายจึงต้องเพิ่มความรอบคอบและมีความรอบด้านให้มากขึ้น ปรับกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่นต่อการตัดสินใจแม้ว่าจะต้องใช้วิธีหักดิบก็ตาม ลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องที่ต้องทำให้ดี จะมีงานด่วนแทรกเข้ามาหรือบางทีจะมีใครบางคนพยายามเข้ามาร่วมแจมโดยที่มิได้รับเชิญ ความมุ่งมั่นตั้งใจยิ่งสูงก็จะยิ่งทำให้ความกดดันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว ควรมีแผนสำรองกันเหนียวไว้เสมอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อบางอย่าง บางท่านมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานทำให้ความคิดความอ่านลื่นไหล มีความเป็นต่อในรื่องของการการใช้ฝีปาก มีเกณฑ์เดินทางอย่างฉับพลัน
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อย แต่ระวังเจอรายจ่ายแบบมัดมือชกในลักษณะของการผลักภาระมาให้โดยที่คุณมิอาจพูดอะไรได้ เสียเงินซ่อมข้าวของชำรุดหรือบ้าน,รถที่เกิดรวนแบบกะทันหัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักระหว่างการเดินทางแต่ก็ใช่ว่าจะมีคุณคนเดียวที่ถูกใจ รักชอบใครมักต้องมีคู่แข่ง ส่วนคนมีคู่ ยังคงคุยกันไม่ได้นาน อยู่ห่างอย่างห่วงๆจะเวิร์คกว่า