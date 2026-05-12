Nai Lert Butler ดันคอร์สสอนครบมิติ รองรับธุรกิจหรูรีเควสบัตเลอร์

เปิดเส้นทางอาชีพและแวดวงอุตสาหกรรม "บัตเลอร์" (butler) ในประเทศไทย ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของ “พิสิฐ หงษาครประเสริฐ” ผอ.นายเลิศ บัตเลอร์ อะคาเดมี ที่เดินหน้าผลักดันดันธุรกิจคอร์สฝึกอบรมบัตเลอร์ต่อเนื่อง ในวันที่ความต้องการทักษะของบัตเลอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงแรม 5 ดาวอีกต่อไป
พิสิฐเผยว่าปัจจุบัน Nai Lert Butler ได้รับการติดต่อจากธุรกิจหลากหลาย ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี, โรงพยาบาลชั้นนำ, คลินิกความงาม, โรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม ไปจนถึงลักชัวรีแฟชั่นแบรนด์ ที่ส่งพนักงานเข้ามาอบรม เพื่อนำศิลปะการบริการแบบบัตเลอร์ไปประยุกต์ใช้ โดยคอร์สของ Nai Lert Butler นั้นมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับมาสเตอร์คลาสที่มีกำหนดเปิดสอนวันที่ 25-29 พ.ค. 69 ดำเนินการสอนโดยปรมาจารย์ระดับโลก มร. แกรี วิลเลียมส์ (Gary Williams) ผอ.สถาบัน The British Butler Institute ที่บินตรงจากอังกฤษมาเป็นผู้สอนที่ประเทศไทยปีละ 1-2 ครั้ง
นอกจากนี้ พิสิฐได้เตรียมเปิดโลก “Sky Butler” หลักสูตรบริการสุดพรีเมียมบนเครื่องบินส่วนตัว เพื่อเป็นอีกขั้นของความหรูหราบนน่านฟ้า ที่จะเนรมิตการบริการบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้กลายเป็นงานศิลปะ สร้างประสบการณ์ระดับไฮเอนด์ เช่น การจัดดอกไม้ หรือการชงเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่คัดสรรวัตถุดิบให้เข้ากับจุดหมายปลายทางของทริป ซึ่งคอร์สนี้มีมาตรฐานเหนือชั้นเสียจนอดีตลูกเรือจากยุโรปและญี่ปุ่นยอมบินข้ามทวีปมาเรียนที่สถาบันในเมืองไทย เพื่ออัปเกรดตัวเองสู่การให้บริการเศรษฐีบนไพรเวทเจ็ต
ทั้งยังมี Graceful Hospitality for the Silver Generation คอร์สสอนดูแลผู้สูงวัยอย่างสง่างาม โดยมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะถดถอยของการรู้คิด (MCI) และการสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารระดับสากล การจัดดอกไม้ และศิลปะการชงชาแบบอังกฤษดั้งเดิม