บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569 ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ เป็น ประธานการประชุม พร้อมด้วย ประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร วิทูร ศิลาอ่อน รองประธานกรรมการบริหาร กําธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทร่วมประชุม โดยมีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พ.ค. 69
เอ็ม ดิสทริค เปิดตัวแคมเปญ “EM DISTRICT THE MATCHA SOCIETY” เอาใจ Matcha Lover รวบรวมร้านมัทฉะระดับพรีเมียมทั้งเกรดพิธีการและจากร้านดังกว่า 20 ร้านใน EMDINING ไว้ในที่เดียว ครบจบทั้งมัทฉะต้นตำรับญี่ปุ่นแท้จากเมือง Uji และ Nishio ไปจนถึงเมนูสุดสร้างสรรค์ทั้งเครื่องดื่มและของหวานมากมายที่ใช้มัทฉะเป็นวัตถุดิบ ที่เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์
C.P.S. COFFEE ROASTER เปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ ได้แก่ “DIRTY Series” (ข้าวเหนียวมะม่วงเดอร์ตี้ กล้วยทับเดอร์ตี้ ขนมถ้วยเดอร์ตี้) และ “COLD BREW Series” (Mango Splash, Pomelo Zest, Rosy Lychee Mist) ที่หยิบเสน่ห์ของขนมไทยและผลไม้ไทยประจำฤดู มารังสรรค์เมนูประจำซีซันนี้ เป็นเครื่องดื่มกาแฟร่วมสมัย ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 69 และได้นำเมนูนี้เสนอในงาน World of Coffee Bangkok 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งแรก
ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเปิด “Let’s Relax Spa” สาขา Crystal Sports G บูติกเดย์สปาอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมี นพรัตน์ อุตสาหจิต และ สองขวัญ สุนทรวิภาต ร่วมแสดงความยินดี ณ สนามเทนนิสในร่ม Crystal Sports G