ธนบุรีพานิชเชื่อมโลก Maybach เข้ากับแฟชั่นระดับโลก

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้าน Luxury Experience ผ่านการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Gala Premiere ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Devil Wears Prada 2 ณ สยามพารากอน พร้อมนำ Mercedes-Maybach S 580 ยนตรกรรมลักชัวรีระดับแฟลกชิปมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์สำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการปรากฏตัวของ Mercedes-Maybach S 580 ในฐานะยนตรกรรมหลักของตัวละครสำคัญ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความสง่างาม อิทธิพล และรสนิยมเหนือระดับ ซึ่งถือเป็น DNA สำคัญของ Maybach ในโลกของลักชัวรีร่วมสมัย พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม
“Private Cinema Experience” เชิญกลุ่มลูกค้าคนสำคัญร่วมรับชม The Devil Wears Prada 2 รอบพิเศษ ณ One Ultra Screens ศูนย์การค้า One Bangkok เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบ Curated luxury experience ที่สะท้อน
แนวทางการดูแลลูกค้าในแบบฉบับของแบรนด์
ปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการ บจก.ธนบุรีพานิช กล่าวว่า “สำหรับลูกค้าลักชัวรีในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงตัวโปรดักต์ แต่คือประสบการณ์และความรู้สึกที่แบรนด์สามารถส่งมอบได้ ธนบุรีพานิชจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ผ่านประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตน รสนิยม และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ”
การเลือกภาพยนตร์ระดับโลก อย่าง The Devil Wears Prada 2 ยังสะท้อน Positioning ของ Mercedes-Maybach ในฐานะสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความมั่นใจ และอิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับโลกแฟชั่นและ Luxury Culture ได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม Reinforce ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะยนตรกรรมที่อยู่เหนือกว่าความเป็น Mobility และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Modern Luxury Lifestyle