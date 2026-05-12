สุลต่านแห่งบรูไน ร่วมงานจบการศึกษา พระราชธิดาองค์เล็ก “เจ้าหญิงอามีราห์”

เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนมีภาพส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม ในพิธีจบการศึกษาของพระราชธิดาพระองค์เล็ก “เจ้าหญิงอามีราห์” ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์ ตอนแรกผู้คนก็คิดว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากทรงแต่งฉลองพระองค์ลำลองมาก จนกระทั่ง ในภายหลังมีภาพอื่นๆ ออกมาสมทบเพิ่มเติม ผู้คนจึงได้เริ่มยกย่องในการทำตัวไม่ฟุ้งเฟ้อของพระองค์ ทั้งที่ทรงเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มีทรัพย์สินมหาศาลที่สุดในโลก
เจ้าหญิงอามีราห์ พระราชธิดาพระองค์เล็ก ในลำดับที่ 12 ของราชวงศ์โบลเกียห์ ในวัย 18 ชันษา ทรงจบการศึกษาไฮสกูลจากโรงเรียนนานาชาติ เจรูดง ในกรุงบรูไน ได้รับการจับตามองในฐานะทรงเป็นหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ ที่มีพระสิริโฉมงดงาม แถมยังมีความเป็นเลิศด้านปัญญา โดยเฉพาะ ด้านคณิตศาสตร์ เคยชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลกมาแล้ว
พระองค์ทรงเป็นนักเรียนระดับท็อปของชั้น โดยเมื่อปีที่แล้วทรงทำคะแนนสูงสุดได้มากถึง 8 วิชา ของการสอบวัดระดับทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษา ด้วยผลการศึกษาเป็นเลิศนี้ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าพระองค์จะทรงเลือกดำเนินการศึกษาต่อทางด้านไหน และที่สถาบันระดับโลกใด
ในพิธีจบการศึกษา นอกจากพระบิดาที่ทรงมาร่วมงานแล้ว ยังมีบรรดาเครือญาติ มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงน้อยองค์นี้ อีกหลายพระองค์ รวมไปถึง เจ้าชายอับดุล มาทีน ที่เป็นพี่ชายต่างพระมารดาด้วย