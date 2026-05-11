ความงดงามจากธรรมชาติ เพื่อเส้นผมและหัวใจ แบรนด์ PJOLI (พี-โจ-ลี่) จากญี่ปุ่นสู่เมืองไทย

PJOLI (พี-โจ-ลี่) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่ผสานศาสตร์แห่งความอ่อนโยน จากพืชธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัย ภายใต้มาตรฐานและการดูแลของ Milbon (มิลบอน) ผู้นําด้านความงามเพื่อเส้นผมจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากที่พบว่า ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อทั้งตัวเองและสิ่งแวดล้อม มากขึ้น การดูแลเส้นผมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงามภายนอก แต่ยังรวมถึงความสบายใจในทุกครั้งที่ใช้
Milbon เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และมองว่า “ความเป็นธรรมชาติ” ไม่ควรหยุดอยู่แค่ภาพลักษณ์ ของความอ่อนโยนเท่านั้น แต่ยังต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย PJOLI จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยของมิลบอน เพื่อยกระดับแนวคิดของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ให้สามารถตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความรู้สึกและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เพราะในมุมมองของหลายคน ผลิตภัณฑ์จากพืชพรรณธรรมชาติมักให้ผลลัพธ์ที่บางเบา ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอ สําหรับผู้ที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของเส้นผม
จึงนําเทคโนโลยี HSP มาช่วยคัดสรรสารสกัดจากพืช โดยเลือกเฉพาะองค์ประกอบที่มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างตามธรรมชาติของร่างกาย เพื่อให้ได้ทั้งความอ่อนโยน เข้ากับผมและผิวของคนเราได้อย่างง่ายดาย และให้ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูบํารุงอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ PJOLI ยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดของ “ความรู้สึกระหว่างการใช้” ผ่านการออกแบบกลิ่นหอมจากพืชพรรณธรรมชาติอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการดูแลเส้นผม เป็นช่วงเวลาที่ช่วยปล่อยวางความเหนื่อยล้า เติมพลังบวกและคืนความสมดุลให้กับทั้งเส้นผมและจิตใจในทุก ๆ วัน
จุดเด่นของ PJOLI คือการคัดสรรสารสกัดจากพืชที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับสารในร่างกายมนุษย์ ได้แก่คุณค่าจากพืชพรรณที่ เติบโตในผืนดินญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น
1. สารสกัดจากข้าวหมักญี่ปุ่นบริสุทธ์ มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติในผิว (NMF)
2. น้ำมันรําข้าวญี่ปุ่น ไขมันจากธรรมชาติที่คล้ายกับไขมันตามธรรมชาติในเส้นผม สารสกัดจากพืชธรรมชาติอืนๆ
3. น้ำมันเมล็ดโจโจ้บา มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับน้ำมันธรรมชาติบนหนังศีรษะ
4. เคราตินจากถั่วลันเตา โปรตีนจากพืชที่มีโครงสร้างคล้ายกับโปรตีนในเส้นผม
5. น้ำมันจากอ้อย มีโครงสร้างคล้ายกับไขมันชั้นนอกสุดของเส้นผม (18-MEA)
และเสน่ห์อีกอย่างก็คือ "ความหอม" ที่ทางแบรนด์ได้รังสรรค์ความหอม 4 รูปแบบ ที่สอดรับกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน (Reset / Reward / Relax / Refresh) นอกจากนี้ “บรรจุภัณฑ์” ยังถูกดีไซน์พิเศษเพื่อให้ทุกครั้งที่คุณหยิบใช้ คือ ช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง
สามารถพบกับผลิตภัณฑ์และการปรนนิบัติจาก PJOLI (พี-โจ-ลี่) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ได้ที่ RIKYU & Soko Creative Space at Sukhumvit 32