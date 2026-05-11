ฉลองครบรอบรองเท้า 3 รุ่น BIRKENSTOCK เปิดคอลเลกชั่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่น

ปี 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของ BIRKENSTOCK เมื่อ 3 ซิลลูเอตระดับตำนานที่อยู่คู่ประวัติศาสตร์แบรนด์มายาวนาน ก้าวสู่หมุดหมายครั้งใหญ่ ได้แก่ รุ่น MILANO และ BOSTON ที่ครบรอบ 50 ปี และ LONDON รองเท้าหุ้มส้นรุ่นแรกของแบรนด์ที่ครบรอบ 40 ปี ทั้ง 3 รุ่นนี้ได้รับการออกแบบโดย Karl Birkenstock และยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคอลเลกชั่นจนถึงปัจจุบัน เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ BIRKENSTOCK ได้เปิดตัวคอลเลกชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่น โดยทยอยปล่อยทั้งหมด 2 ดรอปตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ละดรอปได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของแบรนด์
แม้ดีไซน์ภายนอกจะแตกต่างกัน แต่ทั้ง 3 รุ่นยังคงยึดมั่นในความเป็นแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น “Tradition, Quality และ Function” พร้อมพื้นรองเท้าไม้คอร์กผสมลาเท็กซ์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยดีไซน์ Unisex ที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแนว Brutalism ผสานความเรียบง่ายเข้ากับหลักสรีรศาสตร์อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิดนี้ Birkenstock ยังคงเดินหน้าสานต่อปรัชญาแห่งความทนทานและความร่วมสมัยเหนือกาลเวลา ผ่านการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติระดับพรีเมียมอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับงานฝีมือที่สะท้อนคุณค่าและเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนในทุกดีเทล
คอลเลกชั่น ANNIVERSARY OF THE ICONS ถ่ายทอดเรื่องราวของรองเท้า 3 รุ่นหลัก ได้แก่
• MILANO รองเท้าแตะรุ่นแรกๆ ที่มีสายรัดด้านหลัง
• BOSTON รองเท้าทรง Clog รุ่นแรกของแบรนด์
• LONDON รองเท้าหุ้มส้นรุ่นแรก
ทั้งสามซิลลูเอตที่ถือเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของ Birkenstock ถูกนำมาตีความใหม่ใน 2 เวอร์ชั่นพิเศษ โดยแต่ละแบบสะท้อนตัวตนและ DNA ของแบรนด์ในมุมที่แตกต่างกันอย่างลงตัว
พบกับคอลเลกชั่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่น ANNIVERSARY OF THE ICONS ดรอปที่หนึ่งวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2569 และดรอปที่สอง วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน 2569 นี้ ณ ร้าน BIRKENSTOCK centralwOrld ชั้น 1 โซน Eden