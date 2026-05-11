โรบินสันไลฟ์สไตล์ ยกระดับศูนย์การค้าสู่ “แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านการยกระดับบทบาทของศูนย์การค้าฯ ให้เป็น “แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต” ที่เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน การสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้คนในแต่ละจังหวัด สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างสมดุล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต” โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้เปิดพื้นที่ของศูนย์ ในแต่ละสาขาให้เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ได้แก่
1) การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย
2) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
3) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4) การยกระดับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้คนในแต่ละพื้นที่
โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 2,600,000 บาท ภายในครึ่งปีแรก 2569 ผ่านการเปิดพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเรียนรู้ การแสดงศักยภาพ และการเข้าถึงบริการหรือองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สะท้อนบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะศูนย์กลางของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ และพร้อมเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน
มิติที่ 1 ปลุกพลังเศรษฐกิจในพื้นที่ เปิดเวทีให้ชุมชน-เกษตรกร-SME เติบโตจากท้องถิ่นสู่ตลาดกว้าง
ในมิติของการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งใช้ศูนย์การค้าฯ เป็นเวทีกลางในการสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการตลาด และขยายการรับรู้ให้กับสินค้า บริการ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดศักยภาพของเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน และ SME ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ อาทิ
• โครงการ “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” มุ่งช่วยพัฒนาอาชีพและรายได้ พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดชั้นนำ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน และตรัง
• งาน “ลองกองยะลา” ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและชาวสวนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านการบริโภคและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
• งาน “OTOP ชุมชน” ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมโยงธุรกิจจากระดับท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร
• งาน “River Craft Market” ตลาดงานคราฟต์ที่รวบรวมสินค้าแฮนด์เมด งานฝีมือ และสินค้าชุมชน พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและบอร์ดเกม เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
• งาน “ของดีของดังชุมชน” เพื่อเพิ่มการรับรู้และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง และบ่อวิน
• งาน “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” กิจกรรมที่มุ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี และตรัง
• กิจกรรม “นัดพบแรงงาน” เปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้พบปะกันโดยตรง ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และสนับสนุนให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี และกำแพงเพชร
มิติที่ 2 ต่อยอดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่เรียนรู้-สร้างแรงบันดาลใจ-เสริมทักษะ พร้อมเติบโตสู่อนาคต
ในมิติของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งใช้ศูนย์การค้าฯ เป็นพื้นที่กลางแห่งโอกาส ที่เปิดให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงการเรียนรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองในอนาคต ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทั้งทักษะอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และการมองเห็นเส้นทางใหม่ๆ ของการเติบโตในโลกยุคปัจจุบัน เช่น
• งาน “Phuket Inspired Education Hub #1” กิจกรรมที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน ได้พัฒนาเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง และต่อยอดสู่ระบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
• กิจกรรม “Workshop Training Road To Sup’ Tar” กิจกรรมจากบริษัท มหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่น จำกัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจงานด้านบันเทิงได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้น เพื่อก้าวสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมผลักดันแลนด์มาร์กสำคัญในจังหวัดให้เป็นสถานที่ถ่ายทำระดับประเทศ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
• งาน “108 อาชีพ & Workshop” ร่วมกับวิทยาลัยอาชีพเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดทั้งในมิติธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
• งาน “Art PBRU” จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเชิดชูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบสู่สากล ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
• งาน “สานฝันทำเพื่อน้อง” กิจกรรมเพื่อระดมทุนมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์การเรียน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร และมุกดาหาร
• งานเสวนา “โคขุนโพนยางคำ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาตลาดเนื้อโคขุนโพนยางคำ ผ่านการนำเสนองานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
• กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ Fireman Kids” จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกพัฒนาการผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และเปิดโอกาสให้เรียนรู้อาชีพในฝัน เพื่อเสริมพลังให้กับอนาคตของชาติ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ และแม่สอด
• กิจกรรม “Young Smart Farmer” จัดขึ้นเพื่อยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการการตลาดสมัยใหม่ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
มิติที่ 3 เปลี่ยนศูนย์การค้าฯ เป็นเวทีของวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ให้เติบโตอย่างร่วมสมัย
ในมิติของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งใช้ศูนย์การค้าฯ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ศิลปิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเผยแพร่ให้เข้าถึงคนทุกเจเนอเรชันมากยิ่งขึ้น พร้อมต่อยอดสู่การสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน และการยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีชีวิตชีวาในบริบทสมัยใหม่
• นิทรรศการ “เติมสี แต้มฝัน ปันสุข ครั้งที่ 2” งานที่รวบรวมผลงานฝีมือ จากน้อง ๆ โรงเรียนบ้านย๊ะพอ อำเภอพบพระและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟและใบชา จัดทำโดยน้อง ๆ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อำเภอพบพระ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
• งานแรลลี่ “ชุดไทยไหว้พระดี” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี บนเส้นทางลพบุรี-สระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2026 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
• งาน “พิศภาพเพลินเพลง Gallery ชุมชนปราจีนบุรี” จัดแสดงผลงานของศิลปินนักถ่ายภาพชาวปราจีนบุรีทั้ง 24 ท่าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองในยุคต่างๆ และมุมมองของชุมชนผ่านภาพถ่ายที่เปี่ยมด้วยเรื่องราว พร้อมเชื่อมโยงศิลปะภาพถ่ายเข้ากับดนตรี เพื่อสะท้อนศักยภาพของศิลปินท้องถิ่นในมิติที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
• งาน “Music in Mall (ดนตรีเปิดหมวก)” จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปินได้แสดงความสามารถ ถ่ายทอดพลังทางดนตรี และแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
มิติที่ 4 ขยายบทบาทศูนย์การค้าฯ สู่พื้นที่สร้างสุขภาวะและเมืองน่าอยู่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในมิติของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งใช้ศูนย์การค้าฯ เป็นพื้นที่กลางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการที่สนับสนุนเมืองน่าอยู่และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ องค์กรเพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์การค้าฯ เป็นจุดเชื่อมโยงของการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
• งาน K2 TAEKWONDO TRAINING กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาเทควันโดให้กับเยาวชนได้เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและสร้างวินัยในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
• โครงการ “บริการตัดผมฟรี” จากศูนย์ฝึกอาชีพ จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการบริการ พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการฟรี ช่วยสร้างทั้งโอกาสทางอาชีพและการเข้าถึงบริการพื้นฐานในชุมชน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
• กิจกรรมตรวจสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในระดับชุมชน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
• กิจรรม “วันมะเร็งโลก World Cancer Day x โรงพยาบาลกรุงเทพ” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคร้าย ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
• กิจกรรม “บริจาคโลหิต” ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในการจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษา ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ และแม่สอด
จากการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ให้เป็น “แพลตฟอร์มแห่งการเติบโต” โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้สะท้อนบทบาทขององค์กรในการร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนที่เชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้ร่วมกันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้คน สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำการเป็น Central to Life ที่พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน
