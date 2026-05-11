ยูนิโคล่ ตอกย้ำความเป็น People Company ผ่านกิจกรรม UMC Company Information Session 2026

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก จัดกิจกรรม UMC Company Information Session ตามแนวคิด Realistic Job Preview ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รู้จักยูนิโคล่มากขึ้น พร้อมเข้าใจในวิสัยทัศน์และแนวคิดทางการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ ก่อนตัดสินใจร่วมงานกับ ยูนิโคล่ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 3,400 คน โดยแบ่งเป็นผู้ร่วมงานจากที่งาน ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ จำนวน 2,300 คน และทางออนไลน์จำนวน 1,100 คน มากกว่าผู้ร่วมกิจกรรมในปีก่อนถึง 120%
จุดประสงค์หลักของกิจกรรม UMC Company Information Session คือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัดสินใจว่า "วัฒนธรรมองค์กร" และ "ลักษณะธุรกิจรีเทล" เป็นสิ่งที่ผู้สมัครสนใจเข้าร่วมงานกับยูนิโคล่หรือไม่ เป็นเหมือนก้าวแรกในการรู้จักยูนิโคล่ในวิสัยทัศน์ของคนทำงานที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ได้รับจากมุมมองของผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมงานกับยูนิโคล่ได้นำข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจะสมัครร่วมงานกับยูนิโคล่ในตำแหน่ง UNIQLO Management Candidate หรือ UMC หรือไม่
หัวใจหลักของธุรกิจของยูนิโคล่คือหน้าร้าน ดังนั้นร้านสาขาและการบริการจึงเป็นสิ่งที่ยูนิโคล่ให้ความสำคัญอย่างมาก UNIQLO Management Candidate หรือ UMC เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการธุรกิจในแต่ละร้านสาขาของยูนิโคล่ เป็นก้าวแรกในการพัฒนาทักษะการบริหารร้านและบริหารคน เพื่อเติบโตไปเป็นผู้จัดการร้าน สายอาชีพในแผนกต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงการเป็นผู้บริหารระดับสูงของยูนิโคล่ โดย UMC จะได้แสดงศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจ การลงมือทำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้าร้านสาขาในแต่ละวัน การบริหารคนเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจ จึงเป็นตำแหน่งที่เปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่ ไม่จำกัดสาขาที่สำเร็จการศึกษามา
มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ยูนิโคล่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราคงดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานขนาดนี้ไม่ได้หากขาดบุคลากรอันแข็งแกร่งที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของยูนิโคล่ ยูนิโคล่จึงให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก และเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคม และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ สอดคล้องกับปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ที่มุ่งเน้นมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนและมุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยูนิโคล่หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักยูนิโคล่มากขึ้นและค้นพบ value ที่ทางยูนิโคล่และทุกคนมองหาร่วมกัน เพื่อสร้างธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”
ธิติมา สถิตย์พัฒนพงศา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมถึงกิจกรรม UMC Company Information Session ว่า “อย่างที่หลายคนรู้ว่า UMC คือกำลังที่สำคัญของธุรกิจยูนิโคล่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย งานในปีนี้เราได้พบน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อเป็น Global Business Leader ของยูนิโคล่ในอนาคต เราจึงอยากให้ทุกคนรู้จักยูนิโคล่อย่างแท้จริงผ่านการแนะนำองค์กรของเรา และแนะนำหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง UMC เพื่อให้รู้ถึงความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กรในตำแหน่งนี้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งเล่าถึงเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งนี้ ที่ทางยูนิโคล่พร้อมผลักดันในเรื่องของ People Development อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกให้น้อง ๆ ได้ตัดสินใจก่อนสมัครตำแหน่ง UMC และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ยูนิโคล่”
