อีแชมิน ขึ้นแท่น Ambassador คนล่าสุดของ Piaget

piaget (เพียเจต์) ประกาศแต่งตั้งนักแสดงดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้ 'อีแชมิน' (@l.c.m____) ขึ้นแท่น Ambassador คนล่าสุดอย่างเป็นทางการ!
ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดและกล้าที่จะแตกต่าง 'อีแชมิน' ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Piaget Society ในฐานะ Ambassador คนล่าสุดของเมซง! — Piaget Society ถือเป็นคอมมูนิตี้ระดับตำนานที่เคยต้อนรับไอคอนระดับโลกมานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Andy Warhol, Elizabeth Taylor, Brooke Shields, Roger Moore หรือแม้แต่ Ursula Andress โดยการประกาศครั้งนี้ แชมินเลือกถ่ายทอดสไตล์ที่มีความเฉพาะตัวของเขาผ่านเรือนเวลา Piaget Polo ดีไซน์ล่าสุดที่ผสานลายสลัก 'กาดรูน' เข้ากับเสน่ห์สปอร์ตชิค และเครื่องประดับจากคอลเลกชั่นไอคอนิก อย่าง Possession
อีแชมิน กล่าวถึงก้าวสำคัญในการร่วมงานครั้งนี้ว่า — “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สัมผัสงานคราฟต์และมรดกอันล้ำค่ากว่า 150 ปีของ Piaget อย่างใกล้ชิด ผมตั้งตารอที่จะสร้างสรรค์เรื่องราวที่น่าประทับใจไปพร้อมกับทางเมซงครับ”