เบ็คกี้-เชฟอิน ชวนรีเซ็ตความสดชื่นหลังมื้ออาหาร ด้วยลูกอมมินต์ ECLIPSE 3 รสชาติใหม่

มารส์ สแนกกิ้ง เอเชีย (Mars Snacking Asia) ตระหนักดีว่าช่วงเวลาเล็กๆ หลังมื้ออาหารมีความสำคัญต่อความมั่นใจในการเข้าสังคม จึงได้เปิดตัวแคมเปญใหม่สำหรับ ECLIPSE® ในประเทศไทย ตั้งเป้าเปลี่ยนลมหายใจหอมสดชื่นให้เป็นกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากมื้ออาหารไปสู่กิจกรรมถัดไปเป็นเรื่องง่ายและไร้กังวลโดยแคมเปญ ‘Get Fresh After Meal’ สดชื่นทุกเม็ด เฟรชทุกมื้อ ได้ไอคอนตัวท็อปของ Gen Z อย่าง ‘เบ็คกี้ – รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง’ มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์ความหอมสดชื่น พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่ว่าจะจบจากมื้ออาหารไหน ๆ ก็สามารถก้าวเข้าสู่โมเมนต์ต่อไปได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย โดยการเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อมกับ 3 รสชาติใหม่ ทั้งองุ่น, พีช และเปปเปอร์มินต์ ที่พร้อมมอบความมั่นใจในทุกสถานการณ์
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากพลากการคอนเนกในทุกโอกาส ความสดชื่นไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องทำหลังทานอาหารเสร็จ แต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมในแต่ละวัน
กิจวัตรใหม่ เพื่อยกระดับความมั่นใจในทุกการสนทนา
ประเทศไทยโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรสชาติที่จัดจ้านและกลิ่นหอมกรุ่นของสมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การรับประทานอาหารร่วมกันถือเป็นความเพลิดเพลินใจ จนหลายครั้งบทสนทนาบนโต๊ะอาหารลากยาวกว่าที่คาดคิด อย่างไรก็ตาม กลิ่นจากมื้ออาหารที่เข้มข้นอาจกลายเป็นความกังวลเล็ก ๆ ที่ทำให้ใครหลายคนขาดความมั่นใจในการเริ่มบทสนทนาถัดไป ECLIPSE® นำเสนอทางออกง่ายๆ หลังมื้ออาหาร เพื่อมอบความรู้สึกสดชื่นและมั่นใจอย่างรวดเร็ว พร้อมสำหรับการพูดคุยและใกล้ชิดกับคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเปิดตัว 3 รสชาติใหม่ ไม่ว่าจะเป็น องุ่น, พีช และเปปเปอร์มินต์ ยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกความสดชื่นที่สะท้อนถึงอารมณ์และตัวตนในแต่ละวันได้อย่างลงตัวอีกด้วย
เปลี่ยนความสดชื่นให้เป็นความมั่นใจ
สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ ECLIPSE® มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนเติมเต็มเล็ก ๆ ในทุกช่วงเวลาที่มีความหมายของทุกวัน นางชลิยา จุลโมกข์ สุชาโต ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนความต้องการเชิงกลยุทธ์ประจำภูมิภาคเอเชีย (Strategic Demand Director, Asia) มารส์ สแนกกิ้ง เอเชีย กล่าวว่า “วัฒนธรรมของประเทศไทยถูกนิยามด้วยไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ผู้คนใช้เวลาไปกับการพบปะและพุดคุยกันอยู่เสมอ อินไซต์นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของเรา โดย ECLIPSE® ไม่ได้เป็นเพียงลูกอมมินต์เพื่อความสดชื่นของลมหายใจเท่านั้น แต่คือ ‘การรีเซ็ต’ อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมความมั่นใจในช่วงเวลาสำคัญหลังมื้ออาหาร เรานำแนวคิดนี้มาถ่ายทอดผ่านแคมเปญที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนความสดชื่นเล็ก ๆ นี้ให้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน”
เพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานเปิดตัวครั้งแรกของ ECLIPSE® ในเมืองไทย ECLIPSE® ได้เชิญ เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง หนึ่งในไอคอน Gen Z ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศ และได้รับการยอมรับในด้านความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในแบบของตัวเอง โดยเบ็คกี้เผยว่า“สำหรับเบ็ค ความมั่นใจคือการที่เรากล้าเป็นตัวเองในทุก ๆ โมเมนต์ค่ะ ชีวิตเบ็คค่อนข้างที่จะเร่งรีบและมีอะไรให้ทำตลอดเวลา เบ็คเลยเชื่อในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ และไม่ยอมให้อะไรมาขัดจังหวะเราได้ การที่เรารู้สึกสดชื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังมื้ออาหาร เป็นวิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลมากในการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เบ็คพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคน รวมถึงขึ้นก้าวขึ้นเวทีได้อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความเฟรช นี่แหละค่ะ คือเคล็ดลับที่ทำให้เบ็คพร้อมอยู่เสมอ”
Mars Snacking Asia เสริมการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ผ่านแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ประกอบไปด้วย
- การเปิดตัวร่วมกับคนดังรุ่นใหม่: นำโดย เบ็คกี้ อาร์มสตรอง ตัวแทนของคน Gen Z ที่พร้อมปลุกความสนใจและสร้างแรงดึงดูดตั้งแต่โมเมนต์แรกในไทย
- เปิดประสบการณ์การเข้าถึงแบรนด์แบบอินเทอร์แอคทีฟ: ผ่านกิจกรรม Pop-Up ภายใต้ชื่องาน ‘Journey to a Fresh Finish’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ความสดชื่นสุดประทับใจด้วยตัวเอง
- สร้างการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางโซเชียล: วางแผนแคมเปญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง จับมืออินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ สร้างคอนเทนต์ที่ตรงจุดเพื่อต่อยอดการสื่อสารของแบรนด์ในวงกว้าง
- เสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางจัดจำหน่าย: ให้ทุกคนเข้าถึงความสดชื่นได้ง่ายขึ้น ผ่านการวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศไทย
จัดอีเวนต์สุดพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ความสดชื่นแบบ ECLIPSE®
ECLIPSE® จัดงานอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Journey to a Fresh Finish’ ณ TCDC ไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพฯ ต้อนรับความสดชื่นอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกล่องลูกอมไอคอนิกของ ECLIPSE® ขนาดยักษ์ และสัมผัสประสบการณ์ความเฟรช ผ่านโซนกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปลุกทุกประสาทสัมผัส พร้อมผสานรสชาติและความสดชื่น ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มลองเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะสำหรับงานนี้ พร้อมเพลิดเพลินกับพื้นที่สังสรรค์เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นกันเอง
ภายในงานเปิดตัว เชฟอิน-ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ เชฟชื่อดัง ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ ECLIPSE® แต่ละรสชาติ ควบคู่กับการถ่ายทอดความเข้มข้นและเสน่ห์ของกลิ่นหอมในอาหารไทย ออกมาได้อย่างลงตัว โดยอีเวนต์ ‘Journey to a Fresh Finish’ จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสดชื่นที่ไม่เหมือนใคร และร่วมสัมผัสโลกของ ECLIPSE® ได้ด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 – 19.00 น.
ช่องทางการจัดจำหน่าย
ลูกอมมินต์ ECLIPSE® 3 รสชาติใหม่ ได้แก่ รสองุ่น, พีช และเปปเปอร์มินต์ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ECLIPSE บน Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube.