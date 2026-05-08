H&M อวดคอลเลกชันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน

H&M เผยโฉมคอลเลกชันพิเศษ Stella McCartney x H&M ฉลองครบรอบเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ความร่วมมือครั้งแรกของ H&M กับดีไซเนอร์และนักเคลื่อนไหวชื่อดัง (เปิดตัวเดือนพฤศจิกายน 2005 นับเป็นการคอลแลบส์ครั้งที่ 2 ของ H&M) ด้วยการนำเสนอไฮไลต์จากประวัติศาสตร์กว่า 25 ปีของแบรนด์ พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์อันล้ำสมัยและไร้กรอบของ McCartney ออกมาเป็นเครื่องแต่งกายและแอกเซสซอรีอันหลากหลาย เชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
พร้อมนำซิกเนเจอร์ร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ เทรนช์โค้ทพลิ้วไหว และซิลลูเอตสูทคมเฉียบ มาผสานเข้ากับไอเทมคลาสสิกจากอาร์ไคฟ์ยุคแรกของ McCartney อาทิ ลวดลายประดับอัญมณีและเสื้อยืดสโลแกนที่เปี่ยมด้วยลูกเล่น นอกจากนี้ ยังมีชุดเดรสและเสื้อท็อปผ้าถักนิตลายร่องประดับสายโซ่ Falabella บริเวณคอเสื้อ รวมถึงชุดเดรสยาวสีขาวแขนเสื้อแบบเคป (Cape) ซึ่งทิ้งตัวบรรจบกับชายกระโปรง อีกทั้งไอเทมปาร์ตี้แวร์ระยิบระยับ เซ็ตเดนิมเข้าชุด ชุดเดรสและเสื้อท็อปผ้าเมชพิมพ์ลายเชอร์รี่จากคลังอาร์ไคฟ์ ไปจนถึงมินิทีเชิ้ตสีขาวประดับหมุดข้อความ ‘Rock Royalty’
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่กระเป๋า 6 สไตล์ ทั้งกระเป๋าสะพายไหล่ไซส์มินิประดับโลโก้ กระเป๋าโท้ตโอเวอร์ไซส์ และกระเป๋าสีน้ำตาลช็อกโกแลตสายสะพายโซ่ นอกจากนี้ ดีเทลโซ่ "Falabella" ยังถูกนำมาประดับตกแต่งบนหลากหลายไอเทม ทั้งสร้อยคอและต่างหูที่รังสรรค์จากโลหะรีไซเคิลแบบมิกซ์โทน ไปจนถึงรองเท้าโลฟเฟอร์ที่ประดับดีเทลโซ่บริเวณหน้าเท้าอย่างลงตัว
ขณะเดียวกัน ยังมีการนำแท็กไลน์ "&Stella" มาตีความใหม่ในหลากหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็น &Here, &Now, &Me และ &You เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยง ความใส่ใจ และวิถีชีวิตที่ร้อยเรียงทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตไว้ด้วยกัน