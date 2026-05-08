“น้ำตาล ทิพนารี” เจิดจรัส กับลุคใหม่ของ Force 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



FRED ช่างศิลป์เครื่องประดับแห่งแสงตะวัน รังสรรค์คอลเลกชัน Force 10 ให้คงความสง่างาม พร้อมกับจิตวิญญาณแห่งความกล้าและอิสระ ถ่ายทอดผ่าน “น้ำตาล ทิพนารี” Friend of The Brand ที่เปล่งประกายและเปี่ยมความมั่นใจ กับ 2 ลุคสุดพิเศษ ในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปีของเมซง และ 60 ปีของคอลเลกชันไอคอนิกนี้ อย่างมั่นใจและสง่างามในแบบฉบับของตนเอง
ลุคแรกนำเสนอ สร้อยคอ Force 10 Pompon โดยบักเคิลสุดไอคอนิกถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่เป็นพู่ระย้าประดับเพชร บนสร้อยคอตัวเรือนทองคําสีเยลโลโกลด์ ที่เปล่งประกายระยิบระยับตามทุกการเคลื่อนไหว
อีกหนึ่งลุคที่เปล่งประกายผ่านเครื่องประดับ Force 10 Rise ออกแบบด้วยการผสานของสายเคบิล บักเคิล และเส้นโค้งมนใหม่ลงในตัวเรือนทองคําสีเยลโลโกลด์ ที่สวมใส่ได้ในทุกโอกาส























