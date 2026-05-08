เปิดตัวรองเท้ารุ่น LCS R980 ฉลอง 35 ปี ซีรีส์ LCS R

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เลอ คอก สปอร์ทีฟ ไทยแลนด์” (le coq sportif Thailand) โดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ "LCS R980" ฉลองครบรอบ 35 ปี ของรองเท้าวิ่งสุดคลาสสิกซีรีส์ "LCS R" จากการเปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 สู่ดีไซน์ใหม่ที่ล้ำกว่า แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นรองเท้าแบบ "Dynactif System" ที่ช่วยกระจายน้ำหนักให้สมดุล รองรับทุกจังหวะการเดินและการวิ่ง พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยให้เข้ากับปี 2026 อย่างลงตัว


รองเท้าวิ่งรุ่นนี้นำโครงสร้างของรองเท้ารุ่น R800 ระดับมาสเตอร์พีช มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ด้วยรูปทรงที่กระชับ พร้อมคุณสมบัติโดดเด่นและความสบายที่เหนือกว่า (Enhanced Comfort) ของแผ่นรองพื้นรองเท้า POLIYOU ที่ช่วยระบายอากาศ รองรับแรงกระแทก และลดการสะสมของกลิ่น ซึ่งทำงานร่วมกับ EVA heel cup ช่วยโอบรับส้นเท้า เพิ่มความกระชับและความมั่นคง เพื่อการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวล พร้อมเติมเต็มทุกลุคด้วยดีไซน์ระดับพรีเมียม











