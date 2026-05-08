นักการเมืองต่างแดนรุ่นใหม่สุดฮอต

การรับรู้ว่านักการเมือง “หนุ่มและดูดี” นั้นเป็นเรื่องปัจเจก แต่นักการเมืองบางคนได้รับความสนใจจากนานาชาติ เนื่องจากความเยาว์วัย รูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่ทันสมัย นี่คือตัวอย่างของนักการเมืองที่จัดว่า “ฮอต” แห่งยุคปัจจุบัน
:: ปีเตอร์ มักยาร์
นักการเมืองและทนายความชาวฮังการีวัย 45 ปี ที่หลังจากพรรคฝ่ายค้าน TISZA ของเขาได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียง 53.1% ในการเลือกตั้งรัฐสภาฮังการีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดว่าเขาจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฮังการี ยุติการปกครอง 16 ปีของ “วิกตอร์ ออร์บาน” มักยาร์เคยเป็นสมาชิกพรรคฟิเดสซ์ของออร์บาน และแต่งงานกับ “จูดิท วาร์กา” อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เขาแยกตัวออกจากรัฐบาลและเปิดเผยเรื่องการทุจริตและการใช้อำนาจในทางที่ผิด แนวทางการเมืองของเขาเป็นอนุรักษ์นิยม-เสรีนิยม ฝ่ายขวากลาง เน้นโครงการต่อต้านทุจริต ละทิ้งนโยบายรัสเซียของออร์บาน และกลับไปสู่หลักนิติธรรมและหลักการที่เป็นมิตรต่อสหภาพยุโรป
:: วิกเตอร์ มา. เรจิส นูบลา ซอตโต
หรือ “วิโก ซอตโต” นักการเมืองชาวฟิลิปปินส์วัย 36 ปี ที่มีชื่อเสียงและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปาซิก เมืองสำคัญในเขตมหานครมะนิลาตั้งแต่ปี 2019 เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองรุ่นใหม่สายปฏิรูปที่โดดเด่นที่สุดของฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำหัวก้าวหน้าที่เน้นความโปร่งใส รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อปี 2021 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งใน “แชมป์ต่อต้านการทุจริต” สิบสองคนทั่วโลก วิโกมาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียง พ่อ “วิก ซอตโต” และแม่ “โคนีย์ เรเยส” ของเขาเคยเป็นนักแสดงชื่อดัง ส่วนลุง “วิเซนเต ซอตโต ที่ 3” คืออดีตประธานวุฒิสภา
:: อับดุลราห์มาน โมฮาเหม็ด อัล-ซาเยด
แพทย์ นักระบาดวิทยา อดีตเจ้าหน้าที่รัฐฯ และนักการเมืองพรรคเดโมแครตชาวอเมริกันเชื้อสายอียิปต์วัย 41 ปี เป็นผู้นำคนสำคัญของพรรคเดโมแครตในรัฐมิชิแกน และกำลังรอการเสนอชื่อจากพรรคในการเลือกตั้งวุฒิสภาสหรัฐฯ ปี 2026 ในรัฐมิชิแกน ประเด็นหาเสียงของเขาคือโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การยกเลิกการบริจาคจากบริษัทต่างๆ ให้แก่ระบบการเมือง และการเพิ่มค่าแรงสำหรับคนงาน นอกจากนี้ เขายังมีบทบาทใน “ขบวนการไม่ผูกมัด” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อต้านอิสราเอล และเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างรุนแรง จนได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าที่มีเสียงดัง
:: ทากาโตะ อิชิดะ
นักการเมืองชาวญี่ปุ่นวัย 35 ปี เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิมะ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นผู้ว่าฯ ที่อายุน้อยที่สุดของญี่ปุ่น และโด่งดังในฐานะ “ผู้ว่าราชการไวรัล” อิชิดะเกิดในญี่ปุ่น แต่ใช้ชีวิตวัยเด็กในลอนดอน เพราะพ่อของเขาเป็นศัลยแพทย์ที่นั่น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 ใบ ปริญญาโท 1 ใบ และปริญญาเอก ก่อนเข้าสู่การเมืองเขาเคยเป็นนักการทูตให้กับกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เคยไปประจำการที่แซมเบียและออสเตรเลีย รูปลักษณ์ของเขาในไอจีหรือ TikTok นับว่าได้รับความสนใจมาก