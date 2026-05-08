ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ที่เลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เปิดตัว “The Goody” รุกตลาดพรีเมียม

ท่ามกลางกระแส Pet Humanization ที่ทำให้สัตว์เลี้ยงก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว การดูแลพวกเขาจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องของอาหาร แต่คือ “ความเข้าใจ” ในตัวตนและวิธีใช้ชีวิตของสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว “The Goody” แบรนด์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน “The Goody: Let Them Be Their Best Self” ภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
The Goody เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงภายใต้ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้เครือ TOA ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุกมิติ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแบรนด์ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงควบคู่ไปกับผู้เลี้ยง
“ในวันนี้ สัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยง แต่เป็นสมาชิกของครอบครัว การดูแลจึงไม่ใช่เพียงการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด แต่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขาอย่างแท้จริง The Goody จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงในระยะยาว” คุณประจักษ์ กล่าว
The Goody แบรนด์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “Ultimate Choice From Pet Parent to Pet Parent” ที่เชื่อว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงควรเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวตนของแต่ละตัว
แนวคิดนี้ต่อยอดมาจากปรัชญาแบรนด์ “Ultimate Choice Made From Pet Parent to Pet Parent” ที่สะท้อนว่าการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สัตว์เลี้ยง ควรมาจากประสบการณ์และความเข้าใจของผู้เลี้ยงตัวจริง The Goody ได้รับแรงบันดาลใจจาก GOODY สุนัขแชมป์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับโภชนาการและการดูแลในมาตรฐานเดียวกับสุนัขประกวดระดับแชมป์
จึงนำองค์ความรู้และมาตรฐานระดับโลก มาพัฒนาเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ “เข้าถึงได้จริง” สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคน ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้ และมีพื้นฐานจากประสบการณ์ในสายพันธุ์จริง พร้อมกันนั้น แบรนด์ยังทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่าง โลกของผู้เพาะพันธุ์มืออาชีพที่มีมาตรฐานสูง และโลกของคนเลี้ยงสัตว์ในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยความรัก เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก มาสู่การดูแลสัตว์เลี้ยงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน ได้แก่ การปรากฏตัวของบรรดาแขกผู้มีเกียรติ Pet Parent ตัวจริงเสียงจริง ที่มาพร้อมน้องแมวและน้องหมาคู่ใจ สร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมแบ่งปันมุมมองการดูแลสัตว์เลี้ยงในแบบของ pet parent ยุคใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด