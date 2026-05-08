คนดังส่งลูกหลานติวเข้ม!? คณิตศาสตร์มุมมองใหม่จากญี่ปุ่น

Sakamoto Math สถาบันสอนเสริมคณิตศาสตร์จากญี่ปุ่น จัดงาน “Sakamoto Math Grand Opening Thailand” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยใน ณ ลิตเติลวอล์ก รามคำแหง ชักชวนผู้ปกครองและบุตรหลานมาสัมผัสแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผ่าน Sakamoto Method ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Summer Kick-Off: ทุกโจทย์มีทางแก้” ที่มุ่งช่วยให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ
ภายในงานมีเหล่าผู้ปกครองคนดัง พาลูกหลานที่ชื่นชอบคณิตศาสตร์ มาร่วมงานคับคั่ง อาทิ ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ และบุตรสาว วรวลัญช์ บุญสอง, วิสารัตน์ ชุณหะวัต และบุตรชาย ณบวร ปัทมสัตยาสนธิ, ม.ร.ว. จันทรลดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, นภาลักษณ์ ศรีสอ้าน, อรชุมา ดุรงค์เดช พร้อมบุตรชาย ภูริช ปรีดานนท์, รวิวัลย์ ทานาก้า และลูกชาย อาคิฬา ทานาก้า, อัจฉรา รัตนธนาสาร ที่พาลูกๆ ทั้ง 3 คน ได้แก่ กัญจน์, กรณ์ และปริม พร้อมพัฒน์ มาร่วมเปิดประสบการณ์
เด็กๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม 3 ห้อง 3 ภารกิจ ที่ออกแบบมาให้ได้ลงมือคิดจริง โดยมี ดร. ฮิเดโอะ ซากาโมโตะ และเจฟฟ์ เลฟคี ผู้ก่อตั้ง ซากาโมโตะ เวิลด์ไวด์ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับครอบครัวและเด็กไทย ที่มองหาการเรียนรู้ซึ่งไม่หยุดอยู่แค่การหาคำตอบ แต่ช่วยวางรากฐานการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้กับเด็กในระยะยาว