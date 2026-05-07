adidas Originals จับมือ KNOWWHERE STUDIOS พลิกความดิบสู่ความคูล ใจกลางเจริญกรุง

adidas Originals ร่วมกับ KNOWWHERE STUDIOS พลิกความดิบสู่ความคูล ในงานเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ SUPERSTAR KNOWWHERE ณ The Corner House ย่านเจริญกรุง ภายใต้โปรเจกต์ระดับโกลบอลที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทย พร้อมสร้างประสบการณ์ที่พาผู้ร่วมงานเข้าสู่โลกของการตีความ “จิตวิญญาณนักสู้” ผ่านมุมมองของชีวิตจริงในเมือง
พื้นที่ภายในงานถูกเนรมิตให้สะท้อนบรรยากาศของไซต์ก่อสร้าง และความดิบของชีวิตเมือง ผ่านการนำวัสดุพื้นฐานอย่างปูน และทรายมาตีความใหม่ในบริบทของแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ด้านหน้าของ The Corner House ที่โดดเด่นด้วยป้ายโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ไปจนถึงพื้นที่หลักบนชั้น 3 และ 4 ที่ผสานบล็อกคอนกรีต โครงเหล็ก และกองทราย เข้ากับองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อย่างรถตักดินขนาดเล็ก เพื่อสื่อถึงเส้นทางชีวิตที่ต้องผ่านการ “หล่อหลอม” ก่อนจะกลายเป็นความแข็งแกร่ง
บรรยากาศเปิดด้วยแฟชั่นโชว์ที่ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของคอลเลกชันผ่านการเดินแบบของเหล่านายแบบ และนางแบบ ก่อนเชื่อมต่อสู่โซนจัดแสดงซึ่งนำเสนอ SUPERSTAR KNOWWHERE บนแท่นดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างคอนกรีต สะท้อนเอกลักษณ์ความดิบ และความแข็งแรงของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือช่วงพูดคุยกับ คุณโย–โยธิน พูนสำรอง ผู้ก่อตั้ง KNOWWHERE STUDIOS ที่ร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังการออกแบบ และแรงบันดาลใจของคอลเลกชันอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยพลังของเสียงดนตรี และกิจกรรมภายในพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก พร้อมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ของคอลเลกชันอย่างต่อเนื่อง เคล้าคู่กับอาหารสตรีทฟู้ดสไตล์ไทยที่ช่วยเติมเต็มสีสันให้กับงานได้อย่างลงตัว
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโปรเจกต์ระดับโกลบอลที่ต่อยอดพลังของนักสร้างสรรค์จากประเทศไทย และตอกย้ำความตั้งใจของอาดิดาส ออริจินอลส์ ในการขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ และวัฒนธรรมสตรีทสู่เวทีระดับโลก ผ่านการตีความใหม่ของไอคอนระดับตำนานอย่าง SUPERSTAR ให้ก้าวไกลกว่าการเป็นเพียงรองเท้า สู่สัญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้ และการเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
SUPERSTAR KNOWWHERE จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรองเท้า แต่เป็นการเติมจิตวิญญาณใหม่ให้กับไอคอน ผ่านเรื่องราวของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความจริง และยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
พบกับคอลเลกชัน ADIDAS SUPERSTAR KNOWWHERE ได้แล้ววันนี้ ในราคา 4,900 บาท ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ไอคอนสยาม ร้านคาร์นิวาล รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ www.adidas.co.th, แอปพลิเคชัน adidas และ Line @adidasThailand