“พันธุ์ไทย” จัดใหญ่! เสิร์ฟโมเมนต์อบอุ่นในอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

กาแฟพันธุ์ไทย จัดงานขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่สนับสนุนตลอดมา เนรมิตพื้นที่แห่งความสุขในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว ภายใต้คอนเซปต์ #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ จัดงาน ‘Punthai Everything is Possible: Family Day’ อีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวมทุกคนในครอบครัวอย่างพร้อมหน้า นำโดย ‘สกาย–นานิ’ พรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดของกาแฟพันธุ์ไทยที่ขนทัพหลานแฝด ‘สไมล์’ และ ‘นีออนน่า’ มาสร้างความสุขกับการแข่งขันทำ D.I.Y. เมนูพันธุ์ไทย พร้อมชวนเพื่อนบ้านคนพิเศษ ‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ และ ‘เพิร์ธ ธนพนธ์’ มาร่วมสร้างสีสันกับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิด
คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า “คำว่า ‘อะไรก็เป็นไปได้’ ไม่ใช่แค่สโลแกนของพันธุ์ไทย แต่มันคือ DNA ของเรา รวมถึงลูกค้าของพันธุ์ไทยด้วย จากความสำเร็จที่ผ่านมา เราไม่ได้เห็นแค่ยอดขายหรือฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นเท่านั้น แต่เราเห็น ‘พลังความคิดสร้างสรรค์’ ของลูกค้าที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบนมสดมาปั่นกับซอสตาลโตนด หรือท็อปด้วยเค้กฝอยทองและขนมชุมชนจนกลายเป็นไวรัล สิ่งนี้ยืนยันว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเป็นแค่ ‘Consumer’ แต่ต้องการเป็น ‘Co-Creator’ ในการครีเอตสิ่งใหม่ ปีนี้เราจึงเปลี่ยนร้านพันธุ์ไทยให้เป็นพื้นที่ปล่อยของด้วยแคมเปญ ‘พันธุ์ไทย D.I.Y.’ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกแบบเมนูอร่อยตามใจในสไตล์ของตนเอง โดยมีบาริสต้าของเราคอยช่วยให้ทุกไอเดียเป็นจริง ภายใต้คอนเซปต์ #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้ ซึ่งสกาย-นานิ ก็ได้ครีเอตเมนูสไตล์ของตนเองออกมาเช่นกัน อย่างเมนู ‘SKYLATTE’ ดับเบิ้ลลาเต้ที่ผสานกลิ่นหอมของคาราเมลเข้ากับโฟมนมตาลโตนด นุ่มละมุน สะท้อนความอบอุ่นในแบบของสกาย และ ‘BANANI’ นมสดปั่นผสานช็อกโกแลตและสตรอว์เบอร์รีเจลลี เพิ่มมิติด้วยท็อปปิ้งกล้วยตาก ให้รสชาติสนุกมีเลเยอร์ ถ่ายทอดความสดใสสไตล์ของนานิ
และสำหรับงาน “Punthai Everything is Possible: Family Day” วันนี้ เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนพันธุ์ไทยมาโดยตลอด พร้อมต้อนรับ สกาย-นานิ พรีเซ็นเตอร์กาแฟพันธุ์ไทยอย่างอบอุ่น เพราะเราได้รับเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับมาตลอดว่าอยากพบปะใกล้ชิดกับสองหนุ่ม พันธุ์ไทยจึงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้อีกครั้ง ด้วยการรวมครอบครัวสกาย-นานิมาพบกันพร้อมหน้า พร้อมกิจกรรมสนุกที่ให้แฟนคลับได้เติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุขไปพร้อมๆ กัน”
ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โซน D.I.Y. Your Cup ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ครีเอตเครื่องดื่มจำลองในแบบของตัวเอง ผ่านการเลือกผสมผสานวัตถุดิบและตกแต่งตามสไตล์ที่ชื่นชอบ โซน Souvenir ที่รวบรวมของที่ระลึกดีไซน์พิเศษสำหรับแฟนๆ มา Display แบบครบยกจักรวาลสกาย-นานิ รวมถึง โซนจำหน่าย Box Set จาก “Punthai x Sky Nani Collection” ที่มีทั้งผ้าห่มลายสกายหรือนานิ, บัตรสมาชิก Max Card Plus มูลค่า 599 บาท, Cash Card 500 บาท ลายพิเศษ 2 ใบ และสติ๊กเกอร์สุดคิ้วท์ คุ้มสุดๆ ในราคาเพียง 1,599 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี Cash Card #PunthaixSkyNani ลายสกายและนานิคอลเลคชันเดียวเท่านั้นที่เป็นลายคู่ มี 2 ลาย ใบละ 500 บาท เพียงซื้อ Cash Card ลายไหนก็ได้ 1 ใบ รับฟรี Phone Charm สายคล้องโทรศัพท์ #PunthaixSkyNani 1 ชิ้น ซึ่งหาซื้อได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น เพื่อให้แฟนคลับได้เก็บสะสมเป็นตัวแทนของความทรงจำสุดประทับใจ รวมถึง โซน Punthai Coffee Café ที่ให้บริการเมนูเครื่องดื่มของแบรนด์ในบรรยากาศผ่อนคลาย เติมเต็มประสบการณ์ความสดชื่นได้ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ‘สกาย–นานิ’ พรีเซ็นเตอร์เพื่อนซี้คู่ล่าสุดของพันธุ์ไทย ยังปรากฏตัวพร้อมกับหลานแฝด ‘สไมล์’ และ ‘นีออนน่า’ มาท้าดวลเกม D.I.Y.เมนูเครื่องดื่ม โดยแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีม ‘สกาย–สไมล์’ และทีม ‘นานิ–นีออนน่า’ ซึ่งแต่ละทีมได้ร่วมกันครีเอตเมนูภายใต้โจทย์ต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเมนู อีกทั้งยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยกิจกรรมแข่งขันเต้นตามเพลงยอดนิยมบน TikTok จบด้วยท่าอ้อนขอคะแนนจากแฟนคลับ ที่ต่างงัดลีลาการเต้นและเอเนอร์จีออกมาอย่างเต็มที่ เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟนคลับตลอดงาน ก่อนที่จะถ่ายรูปกับ Lucky Fan ที่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ต ‘สกาย–นานิ’ โดยในงานยังมี ‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ และ ‘เพิร์ธ ธนพนธ์’ ในบทบาทเพื่อนบ้านคนพิเศษที่เข้ามาร่วมสร้างสีสันและเติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักยิ่งขึ้น
ใครที่พลาดงานนี้ สามารถสะสมของที่ระลึกจากสกาย - นานิ ชิ้นอื่นๆ ได้ สำหรับสายเดลิเวอรี สั่งพันธุ์ไทยผ่าน GrabFood ครบ 250 บาท รับฟรี Card Holder ลายสกาย-นานิ ไม่ว่าจะใส่การ์ดศิลปินคนโปรดหรือใส่บัตรพนักงานออฟฟิศก็เหมือนมีสกาย-นานิอยู่ข้างๆ ได้ทุกที่ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 – 15 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ความฟินยังไม่จบ สำหรับนักสะสมยังมี Cash Card มูลค่า 300 บาท ลายสกายและ นานิแบบเดี่ยว จำนวน 4 ลาย เปิดจำหน่ายที่หน้าร้านพันธุ์ไทยสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด