กทม. ร่วมกับ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชวนอัปสกิลสร้างอาชีพ ในงาน Bangkok Skill Space @CW Tower

กรุงเทพมหานคร และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ผู้นำอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนถนนรัชดาภิเษก ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพ และจุดประกายแรงบันดาลใจ เปิดประตูให้กับผู้ที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ให้กับชีวิต ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรม “Bangkok Skill Space @CW Tower สร้างงานสร้างอาชีพกับกรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในอนาคตให้กับประชาชน เพราะทักษะคือรากฐานสำคัญของการสร้างอาชีพ และโอกาสคือกุญแจที่จะทำให้ศักยภาพของแต่ละคนถูกปลดล็อก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ศูนย์ฝึกอาชีพโกลด์มาร์เก็ต รวมถึงการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านของดีเขตห้วยขวาง และร้านของดีเขตดินแดง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ทักษะอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก “DISCOVER – DEVELOP – DREAM” ซึ่งสะท้อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ตั้งแต่การค้นหาความสนใจและทักษะใหม่ การพัฒนาฝีมือผ่านหลักสูตรฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต
ภายในงานพบกับการออกหน่วยให้บริการ และจัดบูธแสดงผลงานจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลายแห่ง โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ
สำนักพัฒนาสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพโกลด์มาร์เก็ต จัดแสดงการร้อยลูกปัดถักเชือกเมคราเม่ การแปรรูปสมุนไพร และกิจกรรมเวิร์กชอปพิเศษ “การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ต์”
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เขตจตุจักร นำเสนอศิลปะประดิษฐ์ร่วมสมัย โหราศาสตร์ประยุกต์ พยากรณ์ไพ่ทาโรต์ งานบาติก มัดย้อม และพิมพ์นิเวศน์ พร้อมเวิร์กชอปหมุนเวียนให้ร่วมสนุก
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เขตลาดพร้าว พบกับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา งานต่อผ้า การนวดไทยเพื่อสุขภาพ และการทำของชำร่วยต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ดิน ร้อยลูกปัด เมคราเม่ รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอปที่หมุนเวียน
บูธของดีเขตห้วยขวางและดินแดง เลือกซื้อกระเป๋าผ้าและงานประดิษฐ์แฮนด์เมดจากร้าน Bam Bam P. Handicraft และชุดนอนผ้าฝ้าย OTOP 5 ดาว จากร้าน Sleep Beautiful
โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.เกศี จันทราประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้อำนวยการเขตดินแดง นายสมบูรณ์ แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และผู้บริหารจากอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ นายนักรบ กุลพนิชย์
ทั้งนี้ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริม หรือต้องการฝึกทักษะอาชีพใหม่ ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป แวะมาเยี่ยมชม ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ที่งาน Bangkok Skill Space @CW Tower โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook: CW Tower