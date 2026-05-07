มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งเสื้อยืดเสริมดวง "หัวใจอินฟินิตี้"

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อการให้พร้อมรับพลังบวก ผ่านเสื้อยืดลายหัวใจอินฟินิตี้ คอลเลกชันพิเศษ "12 เดือน 12 สี" สำหรับปี 2569 นอกจากจะสวมใส่สบายแล้ว ยังแฝงไปด้วยความหมายมงคล เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า "คอลเลกชันนี้ เน้นการออกแบบให้เข้ากับทุกลุคในชีวิตประจำวัน โดยเลือกใช้ 12 สี ที่สอดคล้องกับ 12 เดือน และเทศกาลสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ ในเดือนพฤษภาคม ได้นำเสนอเสื้อ 'สีเขียว' ซึ่งเป็นสีประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อร่วมรำลึกถึง 'วันรามาธิบดี' และเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับการเลือกเสื้อในแต่ละวัน"
พร้อมเสริมความปังขั้นสุด ด้วยคำแนะนำจาก อาจารย์ไวท์ เปิดดวง (หมอดูโอปป้า) หรือ ถาวโรจน์ หรูเกียรติไชย นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ร่วมเปิดเผยภาพรวมดวงชะตาปี 2569 และแนะเคล็ดลับเสริมดวงรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาว โดยอาจารย์ไวท์เผยว่า “ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 จะเกิดปรากฏการณ์ ดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 12 ปี เข้าสู่เกณฑ์ ‘มหาอุจจ์’ ซึ่งส่งผลถึงความสำเร็จและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล เช่น การสร้างอาคาร หรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ จะตรงกับความหมายของดาวพฤหัสบดีช่วยเสริมให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ก้าวหน้าทั้งการเงินและการงาน
สนใจสั่งออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th, LINE @RAMAFOUNDATION, LINE SHOPPING และ Robinhood