“จุ่มแซ่บฮัท” พร้อมเสิร์ฟความแซ่บถึงใจ สาขา Crystal Sports G

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศันสนะ ศศะนาวิน ผู้บริหารสายธุรกิจต่างประเทศและกฎหมาย บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดร้าน “จุ่มแซ่บฮัท” ร้านอาหารสไตล์อีสานรสจัดจ้านที่พร้อมเสิร์ฟความแซ่บถึงใจ สาขา Crystal Sports G โดยมี สุวิตา สาทรพาณิชย์ และ มารุต โสภณ ร่วมแสดงความยินดี ณ สนามเทนนิสในร่ม คริสตัล สปอร์ต จี
ไอคอนสยาม จับมือ ROSYDOEDIAN TOYS แบรนด์ Designer Toy IP ยอดนิยมของซูเปอร์สตาร์สาวแดนมังกร “Rosy Zhao” (จ้าวลู่ซือ) เปิด “Rosydoedian Toys Stay Romantic Pop-up” ครั้งแรกของโลก พร้อมยกขบวนคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาให้แฟนๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม วันที่ 6-17 พ.ค. 69
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกก.ผจญ.บจก.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการ “Back to School 2026” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ผ่านบริการส่งด่วน EMS ราคาพิเศษเริ่มต้น 30 บาท วันนี้-31 พ.ค. 69 เพียงระบุข้อความ “Back To School 2026” บนกล่องหรือซองที่ฝากส่งผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) เอาใจวัยเรียนและทุกวัยกับโปรโมชันรับเปิดเทอม “School Day Sweet Ways” เพียงซื้อโดนัทออริจินอล เกลซ 1 โหล 249 บาท หรือโดนัทแอสซอร์ทเตท 1 โหล 329 บาท รับทันที! สิทธิ์ซื้อโดนัทออริจินอล เกลซ โหลที่ 2 ในราคา 149 บาท ทุกวันอังคารและวันพุธตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เฉพาะร้านคริสปี้ ครีม 21 สาขาที่ร่วมรายการ (จำกัดสิทธิ์ 1/ท่าน/ใบเสร็จ)