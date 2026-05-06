"ใบเฟิร์น-กลัฟ-ดิว-เบลล่า" ร่วมเปิดตัว Onitsuka Tiger สาขา Central Park

Onitsuka Tiger เปิดตัว “ร้านแห่งใหม่” ครั้งแรกในโลกบนหน้าประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ที่มอบประสบการณ์แฟชั่นผสานไปกับความรู้สึกอิ่มเอมในรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้าน "Norimaki by Onitsuka Tiger" สาขา Central Park โดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ กลัฟ คณาวุฒิ รวมถึงเซเลบริตี้ชื่อดัง ดิว จิรวรรตน์, เบลล่า ราณี ร่วมงาน
ภายใต้ปณิธานอันสะท้อนถึงการขยายอัตลักษณ์ของ Onitsuka Tiger ในฐานะแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น ภูมิใจนำเสนอหมุดหมายใหม่ที่ซึ่งแฟชั่นและประสบการณ์ด้านอาหารหลอมรวมกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นคนรักแฟชั่นหรือฟู้ดเลิฟเวอร์ จะได้สัมผัสกับความเพลิดเพลินทั้งจากหลากสินค้าแฟชั่นที่ผสานนวัตกรรมทันสมัย เข้ากับวิถีการกินดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่น ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันไว้ในสถานที่แห่งเดียว นั่นคือ “Norimaki by Onitsuka Tiger สาขา Central Park นับว่าเป็นการเปิดตัว “ร้านแห่งใหม่” รูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกในหน้าประวัติศาสตร์ของ Onitsuka Tiger
การออกแบบร้าน Norimaki by Onitsuka Tiger สร้างสรรค์และผสมผสานผ่านแนวคิดของแบรนด์ อันหล่อหลอมขึ้นมาจากสองความเชื่อหลักที่ว่า "การนำเสนอที่ยอดเยี่ยม" และ "ความขัดเกลาอย่างประณีต" สามารถอยู่ร่วมกันได้ ถ่ายทอดผ่านความสอดคล้องของสองโลกระหว่างแฟชั่นและอาหาร ที่ทั้งคู่ต่างต้องการความแม่นยำภายใต้การนำเสนอรูปลักษณ์ที่ดูเบาสบาย
ตัวร้านทั้งในฝั่งสินค้าแฟชั่น ตลอดถึงส่วนร้านอาหาร เชื่อมต่อกันอยู่ในอาณาบริเวณร้านที่เปิดโล่งโปร่งตา หากทว่ายังคงความเป็นส่วนตัวของแต่ละพื้นที่ ด้วยการเลือกใช้ฉากกั้นไม้ระแนงทำมาจากไม้สนฮิโนกิ (Yoshino Hinoki) หรือไม้สนไซเปรสญี่ปุ่นอายุ 200 ปี จากภูมิภาคโยชิโนะ (Yoshino) จังหวัดนาระ (Nara) แหล่งผลิตไม้สนฮิโนกิที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพชั้นเลิศ เฉกเช่นเคาน์เตอร์ซูชิในร้าน Norimaki ก็เลือกใช้ไม้สนชนิดเดียวกัน ด้วยความตั้งใจเพื่อคงความสง่างามตามแบบฉบับเคาน์เตอร์ซูชิในย่านกินซ่า และในขณะเดียวกันก็ยังมอบความรู้สึกเป็นมิตร ส่วนเคาน์เตอร์ได้มีการหยิบยกท่วงท่าของเชฟขณะเสิร์ฟซูชิทีละคำลงบน "สึเกได" (แท่นเสิร์ฟ) มาตีความใหม่ให้เข้ากับพื้นที่ พร้อมใช้การเคลือบแล็กเกอร์ (Urushi) แบบดั้งเดิมในโทนสีดำและสีแดงชาด
“Norimaki by Onitsuka Tiger” นำเสนอเมนูซูชิแบบต้นตำรับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับโดยเชฟชาวญี่ปุ่นระดับโลก ยูอิจิ อาราอิ (Yuichi Arai) เชฟอาราอิเป็นที่รู้จักจากการผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับสไตล์เฉพาะตัว จนสามารถสร้างสรรค์รสชาติที่น่าประทับใจและตราตรึงใจ นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในการมอบประสบการณ์โอมากาเสะที่ผสมผสานทั้งความเป็นกันเองและความหรูหรา ร้าน “Sushi Arai” ซึ่งเป็นร้านที่เชฟก่อตั้งขึ้นเอง โดยนำเสนอโอมากาเสะในรูปแบบเอโดะมาเอะนั้น ได้รับความนิยมในระดับแนวหน้าของย่านกินซ่า กรุงโตเกียว และเป็นหนึ่งในร้านที่จองยากอย่างยิ่ง
“Norimaki by Onitsuka Tiger” ใช้วัตถุดิบสดใหม่คุณภาพสูงที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะปลาทูน่า “Yamayuki” ซึ่งนับเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่ได้รับการเลือกใช้ในร้านอาหารมิชลินสตาร์และร้านโอมากาเสะระดับชั้นนำ ปลาส่วนโอโทโระมีลักษณะเด่นคือไขมันที่ละลายในปาก ให้รสสัมผัสนุ่มละมุนและรสชาติที่หรูหราโดยไม่เลี่ยน พร้อมกันนี้ยังหลากหลายไปด้วยเมนูกาแฟ ชา และสมูทตี้ โดยเฉพาะชาที่คัดสรรชาชั้นเลิศมาจากญี่ปุ่น ร่วมด้วยชาไทยเลื่องชื่อ ขอแนะนำเมนูชาสูตรแรกในเมืองไทย “Matcha Thai tea” ชาไทยที่ผ่านวิถีการชงแบบญี่ปุ่น เป็นเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านที่คนรักชาไม่ควรพลาด
ในขณะที่สินค้าโซนเสื้อผ้านอกเหนือจากหลากหลายรุ่นยอดนิยมของแบรนด์ ที่ประกอบด้วยเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับต่างๆ ยังมีสินค้าคอลเล็กชั่นพิเศษอย่าง Contemporary Collection, Heritage Collection และ DENIVITA อีกทั้งคอลเล็กชั่นที่ทาง Onitsuka Tiger ได้ร่วมงานกับทาง Astro Boy ตลอดจนถึงสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (Thailand Exclusive) ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า เสื้อยืด และหมวกอีกด้วย
ด้วยแนวคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็น “ร้านแห่งใหม่” นี้เอง คือสิ่งตอกย้ำถึงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงของ Onitsuka Tiger ในการเป็นแบรนด์วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงแฟชั่นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ
ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ของแฟชั่น คาเฟ่ และโนริมากิบาร์ ได้แล้ววันนี้ที่ Onitsuka Tiger ชั้น 1 Central Park เวลา: 10:00 - 22:00 น. โทร: 081-989-5962
@onitsukatigerofficial @onitsukatigerth