คาทรีนา ราซอน ภรรยาใหม่ “พีท พรประภา” เจ้าพ่อ Wonderfruit ไลฟ์สไตล์ไม่ธรรมดา

ก่อนหน้านี้มีข่าวหนาหูว่า “พีท-ประณิธาน พรประภา” ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลพรประภา เจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่างสยามกลการ ได้เลิกรากับ “ตาล-พัลลีพร ไกรฤกษ์” ลุกสาวของ “เพิ่มพูน-จุฑาทิพ ไกรฤกษ์” อย่างเงียบๆ จนผู้หญิงคนใหม่ของหนุ่มพีทที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ คือ “คาทรีนา ราซอน” ลูกสาวของ “เอนริเก้ ราซอน” เจ้าพ่อนักธุรกิจทางทะเลลูกครึ่งสเปน-ฟิลิปปินส์ โดยคาทรีนาเป็นนักธุรกิจหญิงชาวฟิลิปปินส์ และเจ้าของบริษัท KSR Ventures ที่ลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ซึ่งชีวิตของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เริ่มต้นจากการเป็นที่รู้จักในฐานะดีเจ ชื่อ คัตสึ ตั้งแต่อายุ 16 ปี ต่อมาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในฟิลิปปินส์มากมาย และเป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลดนตรี Wonderfruit ในเวลาต่อมากับหนุ่มพีทอีกด้วย
สำหรับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของคาทรีนานั้น ที่ผ่านมาเธอแบ่งเวลาอยู่ระหว่างเมืองลอสแอนเจลิส และกรุงมะนิลา โดยเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการใช้เวลาว่างด้วยการสอนโยคะแบบนิวโรเซนทริก ปีนเขา ปั่นจักรยานพร้อมฟังเพลง ดูหนังสยองขวัญ เล่นเซิร์ฟ อ่านหนังสือ เดินทางไปต่างประเทศ และสะสมแผ่นเสียงวินเทจ นอกจากนี้เธอยังเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าตัวยง จนถูกสื่อยักษ์ใหญ่ในฟิลิปปินส์สัมภาษณ์ลงเกือบทุกเล่ม ไม่ว่าจะเป็น Vogue Philippines, Tatler Asia, Cosmopolitan ฯลฯ
ปัจจุบัน พีทกับคาทรีนา มีลูกด้วยกันสองคน ส่วนหนุ่มพีทมีลูกกับตาล พัลลีพร ทั้งหมด 3 คน ได้แก่ ลูกสาวคนโต 1 คน และลูกฝาแฝดชาย-หญิง อีก 2 คน
