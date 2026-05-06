เปิดเส้นทางรัก มุก-พิมลพร และ ไฮโซบิ๊ก-ธนพล

เปิดเส้นทางรักพร้อมทำความรู้จัก มุก-พิมลพร ผู้บริหารสาวเก่ง แห่งตระกูล "พัฒนวิมล" เจ้าของอาณาจักรธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์แห่งใหญ่ของไทย หวานใจไฮโซบิ๊ก-ธนพล เบญจรงคกุล ทายาทรุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรเบญจจินดา
เมื่อบิ๊ก-ธนพลได้โพสต์อินสตาแกรม เผยโมเมนต์เซอร์ไพร์สขอแฟนสาวแต่งงานสุดโรแมนติด ณ สถานที่แห่งความภูมิใจของครอบครัว พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีจากเหล่าเซเลบริตี้ เพื่อนสนิท ทั้งในวงสังคม วงกาและครอบครัว อย่างอบอุ่นทั้งโซเชียล
กามเทพแผลงศร: พรหมลิขิตจากมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนสนิท: เส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณมุกเป็นเพื่อนสนิทของ คุณเพชร-บุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล ญาติผู้พี่ของเจ้าบ่าว โดยมีกลุ่มเพื่อนสนิทอย่าง คุณทราย-วรรณพร อัญชลีวิวัฒน์, คุณนาตาลี เจียรวนนท์ และ คุณรัก-วรมาศ ศรีวัฒนประภา ร่วมเป็นแม่สื่อและผู้อยู่เบื้องหลังความรักอันสวยงามในครั้งนี้
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยทัศนคติที่ตรงกันและไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะความรักในกีฬาและสุนทรียภาพของอาหาร ซึ่ง "เดทแรก" ของทั้งคู่เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายและมีสไตล์ด้วยการนัดตีสควอช ณ ราชกีฬาสโมสร (RBSC) ก่อนจะไปรับประทานอาหารและฟังเพลงด้วยกันที่ร้าน Babyccino ความชอบที่คล้ายคลึงกันในทุกมิติทำให้ทั้งคู่สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจและเติมเต็มกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหล่าเพื่อนสนิทต่างการันตีถึงความหวานของคู่นี้ที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักให้เห็นอยู่เสมอ จนมักถูกแซวอยู่บ่อยครั้งถึงความใส่ใจที่ทั้งคู่มีให้แก่กันตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน ทั้งการจับมือและโอบกอดแสดงความรักอย่างอบอุ่น
นักบริหารรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว: คุณมุก-พิมลพร พัฒนวิมล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี BBA (Marketing) มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และปริญญาโทด้าน Management จาก University of Surrey ประเทศอังกฤษ ซึ่งนอกจากบทบาทผู้บริหารในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ของครอบครัวแล้ว ครอบครัวพัฒนวิมลยังเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงธุรกิจไลฟ์สไตล์ผ่านน้องสาวอีกสองท่าน คือ คุณพิมพ์พิมล พัฒนวิมล (ผู้ก่อตั้ง Leisure Social และผู้นำเข้าแบรนด์ Malbon Golf และ Bogner) และ คุณพิศุทธา พัฒนวิมล (ผู้ก่อตั้งคาเฟ่ Babyccino และ ร้านอาหาร Thaicoon)
การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ในครั้งนี้ สร้างความปิติยินดีให้กับสมาชิกของทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยทางครอบครัวเบญจรงคกุล และครอบครัวพัฒนวิมล ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ทั้งคุณบิ๊กและคุณมุกเป็นส่วนเติมเต็มที่เหมาะสมของกันและกัน ไม่เพียงแต่ในด้านการใช้ชีวิต แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ต่างมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจของครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน บรรยากาศภายในครอบครัวของทั้งคู่จึงอบอวลไปด้วยความสุขและการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ว่าที่เจ้าบ่าว คุณบิ๊ก “ธนพนธ์ เบญจรงคกุล” เตรียมจูงมือ ว่าที่เจ้าสาว คุณมุก “พิมลพร พัฒนวิมล” เข้าพิธีมงคลสมรส ท่ามกลางความยินดีของสองครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้