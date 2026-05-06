ไฮโซตัวพ่อเจน X เจน Y เสน่ห์แรงไม่มีตก!?

ถ้าใครที่เป็นสายโซเชียลชอบติดตามข่าวงานสังคม ตั้งแต่สมัยที่แมกกาซีนยังรุ่งเรือง คงจะคุ้นหน้าค่าตาของเหล่าเซเลบริตีตัวพ่อ ที่เคยออกงานสังคมสมัยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว หรือได้เห็นข่าวกอสซิปถึงความฮอตของหนุ่มๆ เหล่านี้กันบ้าง! ซึ่งเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป ตัวเลขอายุของไฮโซตัวพ่อทั้งหลายก็มากขึ้น บางคนเลยหลักสี่ไปไกล บางคนก็ถึงห้าแยกไปแล้ว แต่ความแพรวพราวของเสน่ห์แต่ละคนไม่มีแผ่วกันเลย มาย้อนอดีตถึงหนุ่มๆ สุดฮอตในแวดวงสังคมสมัยโน้นกันดูบ้าง
เริ่มที่หนุ่มฮอต “โก้-ชานนท์ เรืองกฤตยา” ทายาทเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ อย่าง อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ในยุคก่อนเป็นหนุ่มเจ้าสำราญ พบได้ตามงานสังคม แต่ทุกวันนี้เป็นนักธุรกิจมาดเฉียบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ผู้นำพาธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ไม่หยุดพัฒนาโครงการอสังหาฯ แถมยังรับจ้างบริหารโครงการอสังหาฯ ต่างๆ ทั้งยังเป็นแฟมิลี่แมนดูแลภรรยาและลูกๆ ทั้ง 3 เป็นอย่างดี
ต่อมาที่ “เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” อีกหนึ่งหนุ่มฮอตสายตี้ยุค 90’s ด้วยความที่ครอบครัวทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ทำให้เขาต้องพบปะผู้คนมากมาย ซึ่งมักจะมีเพื่อนฝูงและสาวๆ รายล้อมอยู่เสมอ แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องเสียหาย เพราะหนุ่มเต้แต่งงานมีครอบครัวและดูแลครอบครัวอย่างดี ทุกวันนี้เขาก็เป็นผู้บริหารสุดเฟี้ยว ที่มักสร้างความนิยมในตัวแบรนด์ต่างๆ ของ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ ให้อยู่ในกระแสได้ตลอดเวลา
ส่วนหนุ่มคนนี้แม้หลังๆ จะไม่ค่อยเห็นหน้า “ปิ๊ก-ศรัณย์ วิชยาภัย” แต่บอกเลยว่า สมัยก่อนฮอตจริงอะไรจริง ทั้งเรื่องข่าวกับนักร้อง-ดาราสาว และความเป็นผู้บริหารหนุ่มหล่อไฟแรง แม้จะเงียบหายไปจากวงสังคม แต่ก็ยังคงอยู่ในธุรกิจที่ตัวเองถนัด คือการเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Dcash แพลตฟอร์มฟินเทคสัญชาติไทย เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมด้านสินเชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านระบบดิจิทัลภายใต้รูปแบบการทำธุรกรรมขายฝาก ที่สอดคล้องตามกฎหมายไทย
ด้านหนุ่มฮอตอีกคนที่ยังหล่อจนถึงทุกวันนี้ “กรณ์ ณรงค์เดช” ลูกชายคนเล็กสุดหล่อของบ้าน KPN ซึ่งเป็นที่หมายปองของสาวๆ ในสมัยออกงานสังคม ด้วยความน่ารัก สุภาพ ทำให้สาวๆ ต่อคิวอยากจะทำความรู้จักกับเขา แต่ทุกวันนี้เขากลายเป็นอีกหนึ่งแฟมิลี่แมน ที่ภริยาสวยจนใครๆ อิจฉา และยังเป็นผู้บริหารตัวท็อปที่น่าจับตามองอีกด้วย
ต่อด้วยหนุ่มอารมณ์ดี รักงานศิลปะและอาร์ตทอย บวกกับหน้าตาหล่อเหลา คมคาย ทำให้ “ก้อง-กรุณ ซอโสตถิกุล” สุดฮอต แถมยังเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ และยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย สมัยโสดก็มีข่าวกอสซิปกับสาวๆ ทั้งไฮโซและดารา ปัจจุบันแม้จะแต่งงานแล้ว แต่เวลาที่หนุ่มก้องสังสรรค์กับเพื่อนๆ และพี่ๆ ดูเหมือนออร่าความฮอตของเขายังเปล่งประกาย
อีกหนึ่งหนุ่มที่ดูเงียบๆ แต่เรื่องความฮอตเพียบ! “แม็กซ์-จักรกฤต เบเนเดทตี้” หนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 ของ ‘อิตาเลเซีย’ ผู้บริหาร ผู้นำเข้าไวน์และสินค้าแต่งบ้านรายใหญ่จากอิตาลี แม้ว่าสมัยก่อนจะเคยออกเดทกับสาวๆ มาบ้าง แต่ปัจจุบันชีวิตมุ่งแต่งาน และทุ่มเวลาให้กับภรรยา “วริษา ประธานราษฎร์นิกร” ที่มีความชอบคล้ายกันทั้งเรื่องออกกำลังกายและท่องเที่ยว
และอีกหนึ่งหนุ่มฮอตยุค 90’s ที่ยังดูดีมีคาแรกเตอร์ผู้บริหารอย่าง “เบียร์-ธิตินันท์ ชุ่มภาณี“ สามีสุดที่รักและรักภรรยามากของ “เจี๊ยบ โสภิตนภา” สมัยหนุ่มๆ บอกเลยว่าหล่อชนิดหาตัวจับยาก แต่คุณเบียร์ก็รักมั่นกับสาวเจี๊ยบ โสภิตนภา ที่คบหาดูใจกันมาหลายปีกระทั่งแต่งงานกัน และก็ยังช่วยกันเลี้ยงดูลูกชายให้เติบโตขึ้นมาอย่างอบอุ่นในสไตล์ของผู้บริหารที่ปัจจุบันเป็นนักการตลาดช่วยขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์เครือบุญรอดบริวเวอรี่
ปิดท้ายที่หนุ่มหน้าหยก “ชาย-อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา” หนึ่งในแขกเอลิสต์ที่ออกงานสังคม ด้วยหน้าตาผิวพรรณ สะอาดสะอ้าน และมักจะออกงานสังคมคู่กับคุณแม่ “ม.ล. รัชฎาราศี ชยางกูร” ทำให้ลุคดูเป็นคุณชายที่น่ารัก และมักจะมีเพื่อนสาวมากหน้าหลายตาออกงานเป็นเพื่อน แต่ระยะหลังๆ ก็ออกงานน้อยลง ไปเฉพาะงานคนสนิทๆ และมักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสาวคนสนิทอย่าง “อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ” โดยยังคงดูแลตัวเอง กรูมมิ่งเป๊ะ ไม่มีดร็อป