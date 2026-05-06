"กรณ์ ณรงค์เดช" ถึงวัย 48 ปี "ศรีริต้า" จัดเต็มชุดไทยสวยล้ำ ไหว้พระทำบุญ

ในโอกาสที่คุณสามี "กรณ์ ณรงค์เดช" อายุครบ 48 ปี คุณภริยาแฟชั่นนิสต้าสาวสวย "ศรีริต้า ณรงค์เดช เจนเซ่น" จึงไม่รอช้า แต่งตัวด้วยชุดไทยศิวาลัยสีแดงสวยงามล้ำค่า ส่วนลูกๆ ก็แต่งตัวให้เข้าธีมกันในวันสำคัญของคุณพ่อกรณ์ พร้อมยกครอบครัวกันไปไหว้พระ ทำบุญขอพร อย่างมีความสุข
อีกทั้งโพสต์อวยพรคุณสามีไว้อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักว่า " สุขสันต์วันเกิดนะคะคนดี ไม่มีอะไรจะให้มากกว่าคำอวยพร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และเทวดาฟ้าดิน ให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นดังใจหวัง รักที่สุดและตลอดไป"
ฝั่งเจ้าของวันเกิด ก็ไม่น้อยหน้า โพสต์ไว้อย่างอบอุ่นสไตล์พ่อหนุ่มไมโครเวฟว่า "อายุครบ 48 ปีในวันนี้ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณภรรยา พี่กพ หลานรัก ภัทรและพิมพ์ ที่เป็นรากฐานของความรักและพลังใจในทุกๆ วัน ขอบคุณลูกรัก กวิณท์และเรเน่ ที่เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิต ขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ และขอบคุณทุกคำอวยพร และความปรารถนาดีจากทุกๆ คนนะครับ"
ช่างอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นจริงๆ
สุขสันต์วันเกิดนะคะ...
