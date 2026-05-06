6 แฟชั่นนิสต้าสายเลือดเอเชีย โชว์ลุคสุดล้ำใน Met Gala

Met Gala งานระดมทุนประจำปีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน นับเป็นอีเวนต์ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกรอคอย เพราะที่พรมแดงหน้างานนั่น เป็นที่รวมลุคสุดเก๋ของผู้คนในแวดวง และเป็นที่เช็กเรตติ้งของคนดังและกระแสว่าใครกำลังมาแรง เพราะการได้รับเชิญไปงานนี้ เป็นสิ่งที่สุดเอ็กคลูซีฟที่เซเลบทั่วโลกต่างใฝ่ฝันถึง และในแต่ละปีก็จะมีการจัดอันดับว่า ใครจะแต่งได้เก๋เลิศเข้ากับธีม สร้างความประทับใจได้มากกว่ากัน
สำหรับปีนี้เหล่าเซเลบดังจากเอเชียก็ไปเข้าร่วมไม่น้อย และต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆ สาวๆ สายเลือดตะวันออกเหล่านี้ ล้วนตีโจทย์คอนเซ็ปต์แตก โชว์ลุคสุดล้ำ สร้างชื่อและเป็นที่ฮือฮาของสื่อได้แบบไม่น้อยหน้าใคร
มีทั้งแบบยกศิลปะงานปั้นมาประดับบนชุด ทั้ง “ลิซ่า” ที่มาในชุดของ Robert Wun ซึ่งมีไฮไลต์เด็ดเป็นแขน 2 ข้างที่พิมพ์แบบ 3D จากรูปแบบแขนของเธอเอง ที่โพสต์ขึ้นเหนือหัวยันผ้าคลุม สร้างทรงประหนึ่งรูปปั้นงานศิลป์ และ “มานิช มัลฮอตร้า” ดีไซเนอร์ดังของอินเดีย ที่มาในลุคผ้าคลุมที่เต็มไปด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของช่างศิลป์ชาวอินเดีย โดยเฉพาะ เมืองมุมไบ ซึ่งใช้ช่างฝีมือกว่า 50 คน ลงแรงปักกว่า 960 ชั่วโมง
บ้างก็มาแนวล้ำๆ ด้วยชุดที่มีลูกเล่นไม่เหมือนใคร ทั้งชุดจาก Robert Wun ของ “ป่าน-ณิชาภัทร สุภาพ” ที่มีหุ่นมือสีเงินซึ่งมีกลไกขยับเองได้ หรือจะเป็นชุดเดรสของ “เอลีน กู่” ที่ทำจากลูกบอลแก้วร้อยเรียง ซึ่งมีกลไกปล่อยบับเบิลฟองสบู่ออกมาได้ นับเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับแฟชั่นได้อย่างสนุกสนาน
ส่วนบางรายก็เลือกโชว์เอกลักษณ์ของเชื้อชาติผ่านเสื้อผ้า อย่าง “คาริน่า” สมาชิกวง Aespa จากเกาหลี สวมชุดเดรสที่ทาง Prada ดีไซน์ให้เป็นพิเศษ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลี หรือจะเป็นทาง “กาเรน โจฮาร์” ผู้กำกับบอลลีวู้ด กับชุดที่เพื่อนสนิทของเขา-มานิช ดีไซน์ให้ ซึ่งโดดเด่นด้วยแจ็กเกตคลุมตัวยาว ที่ปักประดับตกแต่งอย่างดงาม ด้วยลายภาพที่มาจากตำนานเทพนิยายปรัมปราของอินเดีย