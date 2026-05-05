เติมสีสันให้ซันเดย์บรันช์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กับประสบการณ์ “Champagne in Bloom”

Perrier‑Jouet แชมเปญระดับไอคอนิกจากประเทศฝรั่งเศส ชวนสัมผัสนิยามใหม่ของวันพักผ่อนในงาน “Champagne in Bloom” ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กับซันเดย์บรันช์ที่ผสานความสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิและความร่วมสมัยของไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างลงตัว
ภายในงาน แขกผู้ร่วมงานได้สัมผัสรสชาติอันโดดเด่นของ Perrier‑Jouet Signature Cuvees ที่มอบความสดชื่นและกลิ่นอายของมวลดอกไม้ พร้อมเมนูพิเศษจากการคอลแลปของสองร้านอาหารชื่อดัง — ร้านโฌณ (Choen Restaurant) ที่นำศาสตร์แห่งเปลวไฟมาสร้างสรรค์อาหารไทยในมุมมองใหม่ และ ร้านราก (Rark Thai Cuisine) ที่ตีความอาหารไทยดั้งเดิมให้ดูร่วมสมัยและมีสไตล์
ทุกเมนูถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของ Perrier‑Jouët อย่างชัดเจน สร้างรสสัมผัสที่สดชื่น นุ่มนวล และเข้าถึงง่าย เติมเต็มบรรยากาศบรันช์ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและบทสนทนาใหม่ๆ
นอกจากอาหารและแชมเปญสุดพิเศษแล้ว งานนี้ยังเพิ่มความสนุกด้วยกิจกรรมสเก็ตช์ภาพพอร์ตเทรตโดยศิลปิน เพื่อสร้างโมเมนต์เฉพาะตัวให้กับแขกทุกคน และตอกย้ำว่า Perrier‑Jouet ไม่ได้เป็นเพียงแชมเปญ แต่คือสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสดใส และแรงบันดาลใจในทุกจังหวะของวันพักผ่อน