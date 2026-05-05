ฟินยกบ้าน! “บีม-ออย” ยกทัพลูกบุก “Koala’s March Land”

โคอะลา มาร์ช ตอกย้ำภาพแบรนด์ขนมในใจทุกเจเนอเรชัน ชวนทุกครอบครัวมาเติมช่วงเวลาดี ๆ และเก็บความทรงจำร่วมกันให้เต็มหัวใจ ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2569 ในงาน “Koala’s March Land” แฟมิลีอีเวนต์ที่ ไทยลอตเต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปังบิสกิต "โคอะลา มาร์ช" เนรมิตพื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร ณ M Grand Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ให้กลายเป็น “UPMOOD LAND” หมู่บ้านแฟนตาซีแสนอบอุ่นของมาร์ชคุง ภายใต้คอนเซปต์ “อัพมู้ดสนุก! เก็บความสุข สุดมาร์ช” พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ 10 โซน ที่ครบทั้งความสนุก ความอร่อย และพื้นที่สำหรับเด็กๆ โดยมีครอบครัว “บีม-ออย” พร้อมลูกแฝดทั้งสองคู่ “ธีร์-พีร์” และ “อัยวา-อัญญา” มาร่วมสร้างสีสัน และแชร์โมเมนต์อบอุ่น ไปกับโลกของโคอะลา มาร์ชอย่างใกล้ชิดในวันเปิดงาน
ไฮไลต์ของงานครั้งนี้ นอกจากความน่ารักของธีมอีเวนต์ “Koala’s March Land” ที่สะดุดตาและชวนให้หลายคนอยากแวะมาเช็กอินแล้ว ยังอยู่ที่การเปลี่ยนลานกิจกรรมให้กลายเป็น “UPMOOD LAND” เมืองเล่นของมาร์ชคุงที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสดใส และคาแรกเตอร์แสนคุ้นเคยในทุกมุม โดยมี “มาร์ชคุง” “วอลซ์จัง” และเหล่าผองเพื่อนมาร่วมเติมรอยยิ้มตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โคอะลา มาร์ชหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับโลกของโคอะลา มาร์ชมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ “Koala’s March Land” อัดแน่นด้วยความสนุกครบรส ทั้งการเล่น การชิม การถ่ายรูป และการสร้างสรรค์ของที่ระลึกชิ้นเดียวในโลก จนบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ หรือสายถ่ายรูปที่กำลังมองหามุมคิวต์ ๆ สำหรับเก็บภาพความทรงจำกลับไป ความน่ารักของงานยังต่อเนื่องไปถึงกิมมิกเล็ก ๆ ที่ออกแบบมาให้ผู้ร่วมงานสามารถเก็บโมเมนต์ดี ๆ กลับบ้านได้จริง ผ่านของที่ระลึกจากกิจกรรมในแต่ละโซน ทั้งในรูปของภาพถ่าย คลิปวิดีโอ สินค้าพรีเมียม และของสะสม DIY ลิขสิทธิ์แท้สุดน่ารัก จึงทำให้ “Koala’s March Land” ไม่ได้เป็นเพียงอีเวนต์ที่มอบประสบการณ์ความสุขที่จับต้องได้ภายในงาน แต่ยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาพิเศษที่อยู่ในใจของผู้ร่วมงานไปอีกนานแสนนาน