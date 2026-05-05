ซาลอนสไตล์เกาหลีหัวใจไทยระดับพรีเมียม โชว์ลุคผมมาแรงเพื่อคนไทย

บ่อยครั้งที่ทรงผมในฝันอาจไม่ใช่ทรงที่ใช่ เพราะทรงผมที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยตามเทรนด์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้ากับโครงหน้า สภาพเส้นผมและสะท้อนตัวตนให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จากแนวคิดนี้ Sarang Hair (ซาราง แฮร์) ซาลอนระดับพรีเมียมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทรงผมสไตล์เกาหลี จึงจัดงาน “Sarang Hair Tailored In The Sun” เปิดตัว 5 Masters Hairstylist ได้แก่ มาสเตอร์เดือน - Perm Specialist , มาเตอร์บุ๋ม - Bob Specialist, มาสเตอร์ตาม - Layer Cut Specialist, มาสเตอร์เฟิร์ส - The adapter specialist และ มาสเตอร์อิ๋ว - Korean Layer Specialist พร้อมเผยเทรนด์ทรงผม 9 ลุคมาแรงประจำฤดูกาล Spring/Summer 2026 ถ่ายทอดแนวคิดการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศิลปะการออกแบบทรงผมเชิงโครงสร้าง (Tailoring) และความงดงามของแสงธรรมชาติ (Radiance) มาปรับให้เข้ากับเส้นผมของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ทรงผมที่เข้ากับโครงสร้างใบหน้าและสะท้อนตัวตนเฉพาะบุคคลในทุกองศา อีกทั้งยังได้เปิดตัว Korean Master “KIM SANG YONG” ผู้ร่วมก่อตั้งชาวเกาหลี และแขกรับเชิญคนพิเศษ “โมจิ-จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน” ในฐานะ Brand Representative ณ The Glass House บ้านปาร์คนายเลิศ
นอกจากนี้ซาราง แฮร์ ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานช่างทำผมไทย สู่ Hairstylist ระดับสากล จึงเปิด SRH MASTERY ACADEMY (ซาราง แฮร์ มาสเทอรี่ อคาเดมี) สถาบันฝึกอบรมด้านการตัดผมสไตล์เกาหลี ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบตามมาตรฐานการสอนจากประเทศเกาหลี เพื่อถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะของแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ทรงผม การเลือกทรงที่เหมาะสม การดัดดิจิทัล การยืดโวลุ่ม การออกแบบเลเยอร์ ไปจนถึงเทคนิคการออกแบบทรงผมกว่า 130 แบบ เพื่อให้ช่างผมสามารถสร้างสรรค์ทรงผมที่สวยงาม จัดทรงง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าผู้หญิงและผู้ชายอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคง
สำหรับไฮไลต์นอกจากเปิดตัว 5 Masters Hairstylist ผู้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานความงามของแบรนด์แล้ว ยังแท็กทีมกันมาเผยเทรนด์ทรงผมประจำฤดูกาล Spring/Summer 2026 สำหรับบุรุษและสุภาพสตรี ภายใต้แนวคิด “Tailored In The Sun” ที่ดึงเสน่ห์ของทรงผมสไตล์เกาหลีมาปรับให้เข้ากับบุคลิกและโครงหน้าของคนไทย ผ่านการออกแบบที่เน้น “มิติของแสงและเงา” สะท้อนตัวตนเฉพาะบุคคลในทุกองศา ถ่ายทอดแนวคิดการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศิลปะการออกแบบทรงผมเชิงโครงสร้าง (Tailoring) และความงดงามของแสงธรรมชาติ (Radiance) มาปรับให้เข้ากับเส้นผมของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ทรงผมที่เข้ากับโครงสร้างใบหน้าและสะท้อนตัวตนเฉพาะบุคคลในทุกองศา ดังนี้
The Feminine Radiance อัตลักษณ์แห่งแสงและมนต์เสน่ห์ของสุภาพสตรี ได้แก่ Sunkissed Silk - ความเรียบหรูที่เน้นความเงางามสุขภาพดีของเส้นผม, The Solar Drape - การออกแบบทรงผมที่ทิ้งตัวอย่างเป็นธรรมชาติ, Amber Radiance - เติมประกายความอบอุ่นด้วยโทนสีผมที่ปลุกออร่าและความมีชีวิตชีวา, Golden Hour Muse - ลอนผมที่สะท้อนความโรแมนติกในช่วงเวลาที่แสงสวยที่สุดของวัน, Summer Stitch - ลุคที่เฉียบคมแสดงถึงความประณีตในทุกดีเทลของงานตัด, Luminous Layers - เลเยอร์ที่โปร่งเบา เปิดรับแสงเพื่อสร้างมิติและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ
The Masculine Edge เส้นขอบแห่งความเชื่อมั่นของสุภาพบุรุษ ได้แก่ Solar Structure - ถ่ายทอดความแข็งแรงผ่านโครงสร้างทรงผมที่ชัดเจน, The Tailored Tan - สะท้อนความสมดุลระหว่างความสุภาพและความผ่อนคลายในลุคที่ดู effortless และ Horizon Sharp - งานเฟดระดับพรีเมียมที่คมกริบ สะท้อนบุคลิกของชายหนุ่มยุคใหม่ที่มั่นใจและทันสมัย
เนรมิตทรงผมที่ใช่กับ Sarang Hair ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขาทองหล่อ, The Walk เกษตร-นวมินทร์, Gaysorn Amarin, The Walk ราชพฤกษ์, The Promenade, Susco Square ปิ่นเกล้า และติดตามเทรนด์ทรงผมได้ที่ Facebook: saranghairth, Tiktok : saranghair, Instagram: @saranghair_salon