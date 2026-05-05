ปลุกกระแส F1 Community ในไทย ชวนสัมผัสความเร็วในรูปแบบ Live Experience ใจกลางเมือง

“ธนบุรีพานิช” ผู้นำธุรกิจยานยนต์ระดับพรีเมียมและผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz ในประเทศไทยมากว่า 85 ปี เดินหน้าสร้างมิติใหม่ให้กับโลกของ Motorsport ด้วยการต่อยอดสู่ “ไลฟ์สไตล์” อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปั้น F1 Community ในไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ล่าสุดผนึกกำลังจัดอีเวนต์ “FINAL PIT ON STAGE AT CENTRAL CHIDLOM PRESENTED BY THONBURI PHANICH – Japanese Grand Prix Experience” ชวนแฟนความเร็วร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขัน Formula 1 แบบ Live Viewing ใจกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสานทั้งกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน สะท้อนพลังของ Motorsport Culture ในไทยที่กำลังเติบโตอย่างชัดเจน
ภายในงานถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการชมการแข่งขัน แต่คือพื้นที่ของ “คอมมูนิตี้” ที่เปิดโอกาสให้คนรัก F1 ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และแชร์แพสชันร่วมกัน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งโซน Live Viewing, กิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ และไฮไลต์อย่าง Mercedes-Benz F1 Collection ที่ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก
ปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์ของรถยนต์ระดับพรีเมียมในวันนี้กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้าน “สินค้า” ไปสู่การสร้าง “ประสบการณ์” และ “ความผูกพันกับแบรนด์” โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้คุณค่ากับ Emotional Value มากขึ้น วันนี้ Formula 1 ไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ทั้งในมิติของแฟชั่น ตัวตน และคอนเทนต์บนโลกโซเชียล ธนบุรีพานิชจึงมุ่งสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับโลกของ F1 อย่างต่อเนื่อง”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนบทบาทใหม่ของธนบุรีพานิช จาก “ผู้จำหน่ายรถยนต์” สู่ “Motorsport Lifestyle Enabler” ที่สร้างประสบการณ์รอบด้าน พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ Top-of-Mind เมื่อพูดถึง F1 ในประเทศไทย
ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดไทย ธนบุรีพานิชยังคงเดินหน้าพัฒนา Lifestyle Community ในหลากหลายมิติ ทั้ง Motorsport, Wellness และ Sport Activity เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ในระยะยาว พร้อมขยายการเข้าถึงผ่านเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สาขาลุมพินี งามวงศ์วาน ราชดำเนิน และบางพลัด รองรับการเติบโตของตลาดพรีเมียม และต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายของคนรักไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต