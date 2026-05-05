3 แบรนด์ไทยในตำนาน!? แจมวงการแฟชั่นครองใจเจนฯ Z

โลกทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เจ้าของธุรกิจต่างก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดหย่อน วันนี้ ขอรวบรวมแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งต่างก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบบร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และยังคงครองใจทุกเพศทุกวัยได้อย่างสม่ำเสมอ เรียกว่าครีเอทได้โดนใจ เทรนด์แฟชั่นหรือเทศกาลอะไรที่กำลังมา ก็ต้องโดดเข้าร่วมแจมเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์
ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ แบรนด์ชาไทยในตำนาน อย่าง "ชาตรามือ" ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 80 ปี ไม่เพียงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แพกเกจ รสชาติด้วยการเพิ่มรสชาติใหม่ๆ ที่วัยรุ่นนิยม อย่าง “ชาเขียวมัทฉะ” ก็ยังจับมือกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำดีไซน์เสื้อยืด หมวก กระเป๋า ถุงผ้า ออกมาร่วมโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง จนต้องรอคอยโปรโมชั่นเก๋ๆ ว่าจะมีอะไรเด็ดๆ ออกมาให้ร่วมสนุกกันอีก อย่างเช่น การใช้เหรียญขูดข้างแก้วเพื่อลุ้นรับรางวัล และออกแบบพวงกุญแจทับทิมเอาใจสายมู การออกแบบแก้วเก็บความเย็นและร้อน
นอกจากนี้ ยังมีการนำนักแสดงวัยรุ่น และเน็ดไอดอลชื่อดัง มาร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แถมยังจัดงานอีเวนต์อย่างสม่ำเสมอ ออกโปรโมชันเด็ดๆ ครั้งใด บูธชาตรามือในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีถึงกว่า 230 แห่ง มักจะมีลูกค้าไปรอต่อคิวยาว ส่วนที่ต่างประเทศก็ประมาณ 130 สาขา ขณะเดียวกัน ยังมีแอปพลิเคชั่นของตัวเอง ที่ใช้สะสมแต้ม รับโปรโมชั่น และสั่งเครื่องดื่มล่วงหน้าเพื่อมารับที่หน้าร้าน แก้ปัญหาลูกค้าไม่ต้องมารอต่อคิวนาน
แถมยังจับมือกับแบรนด์แฟชั่นจากกรุงโซล SCULPTOR® นำเสนอคอลเลกชันสุดเท่ “SCULPTOR® x ชาตรามือ” ผ่านมุมมองของสตรีทแฟชั่น ด้วยองค์ประกอบคุ้นตาจากชาตรามือ ตั้งแต่โทนสีแดง–ส้ม สัญลักษณ์ของแบรนด์สไตล์วินเทจ ออกแบบให้เป็น เสื้อยืดทีเชิ้ต เสื้อคล้องคอ และหมวกเก๋ๆ
ด้าน บมจ.ไทยเทพรส เจ้าของแบรนด์ “ซอสพริกศรีราชาพานิช” ที่มีประวัติยาวนานถึง 94 ปี กับกลยุทธ์มัดใจคนทุกเพศทุกวัย ไม่เพียงแค่คู่ครัวไทย ยังไปไกลถึงครัวโลก ด้วยโปรโมชันต่างๆ มากมาย ทั้งปรับโฉมแพกเกจจิงให้ดูทันสมัยเอาใจคนรุ่นใหม่ ยังร่วมมือกับ Guss Damn Good แนะนำไอศกรีม 'ช็อกโกแลตชิลลี่' ผสานรสชาติเข้มข้นดาร์กช็อกโกแลตหวานน้อยแทรกด้วยรสเผ็ดติดปลายลิ้นจากซอสพริกศรีราชาอีกด้วย ขณะเดียวกัน ปีที่ผ่านมายังคอลแลบส์กับร้านขนมหวานชื่อดัง After You ออกเมนูพิเศษ “คากิโกริแมงโก้นาดาซอสศรีราชา”
ในส่วนของวงการแฟชั่นก็ขอร่วมแจมกับ GQ ออกเสื้อยืด GQ Easy X Srirajapanich ผ่านนวัตกรรมของเสื้อยืด GQ Apparel ที่โดดเด่น พร้อมลายออริจินอล อาร์ตๆ อวดโลโก้ซอสพริกศรีราชาพานิช ทั้งยังนำศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาร่วมอวดความโดดเด่นของโลโก้ซอสพริกศรีราชาอีกด้วย
ส่วน แบรนด์เครื่องปรุงรส "เด็กสมบูรณ์" (หยั่น หว่อ หยุ่น) ซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่อายุมากกว่า 80 ปี บริหารงานโดย บจก.หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเจนฯ Z นอกเหนือจากเครื่องปรุงรสแล้ว เด็กสมบูรณ์ยังครีเอทของหวาน อย่าง อิ๊วโซดา และไอศกรีมซีอิ๊ว สร้างความฮือฮาจนทำให้หลายๆ คนต้องพากันไปลิ้มลอง อีกทั้งเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ไปสู่ ไซรัปรสซีอิ๊วดำ, ไซรัปรสบ๊วย, ไซรัปรสพริกศรีราชา และไซรัปรสคาราเมลซีอิ๊วขาว
ไม่เพียงเท่านั้น ยังเอาใจกลุ่มเจนฯ Z แบบไม่พัก ด้วยการคอลแลบส์แบรนด์สตรีทแฟชั่นไทย "ลงนวมบอยส์" (Long Nuam Boyz) และสยามเซ็นเตอร์ จัดทำเสื้อยืดหลากดีไซน์ที่มันสมัย ผสานโลโก้เด็กสมบูรณ์คลาสสิก กับลายเส้นสตรีทแนวหมัดมวย โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ ทั้งยังมีการนำโลโก้แบบเดิมและแบบที่ปรับโฉมให้ดูสมัย ถ่ายทอดสู่ไอเท็มยอดฮิต อย่าง แก้วน้ำเก็บความเย็น และถุงผ้าแบบพกพา