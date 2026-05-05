xs
xsm
sm
md
lg

“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซูเปอร์โมเดลระดับตำนาน “มิแรนดา เคอร์” แชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเอเชียในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ โตเกียว ดิสนีย์ เวิลด์ และสัมผัสความสุขสงบของธรรมชาติแห่งภูฏาน พร้อมได้เข้าเฝ้าพระราชินีเจ็ตซุน เพมา และร่วมชมพิธีการสำคัญประจำปีของภูฏาน


อดีตนางฟ้าวิกตอเรีย ซีเคร็ต ที่เคยแต่งงานและมีลูกกับพระเอกฮอลลีวู้ด ออร์แลนโด บลูม ก่อนที่จะมาครองรักกับ มหาเศรษฐีไอที “อีวาน สปีเกล” ผู้ก่อตั้ง Snap โดยตอนนี้เธอได้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจ และผู้บริหารหญิงที่น่าจับตามองในแวดวงธุรกิจไลฟ์สไตล์ เธอบุกเบิก “Kora Organics” แบรนด์เครื่องสำอาง พร้อมกับริเริ่มเทรนด์สินค้าออร์แกนิกและธุรกิจแบบยั่งยืนตั้งแต่เมื่อ 17 ปี ก่อนที่เทรนด์นี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายอย่างในปัจจุบัน


การเดินทางเยือนภูฏาน เรียกได้ว่าสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และปรัชญาการใช้ชีวิตของเธอในช่วงหลัง เพราะประเทศนี้ได้ขึ้นชื่อว่า เน้นแนวทางความสุขแบบยั่งยืน เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมในวัฒนธรรม ธรรมชาติ การเติมเต็มด้านจิตใจและความสงบจากภายใน โดยเธอได้แชร์ภาพที่ถ่ายคู่กับพระราชินีเพมาแบบสนิทสนม พร้อมประสบการณ์ที่สวยงามในหลากหลายมุมของภูฏาน


ทั้งความอลังการของ วัดทักซัง หรือวัดถ้ำเสือ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ติดอยู่กับหน้าผา ได้ชมพิธีกรรม พาโร เทชู งานประจำปีที่เป็นการแสดงระบำหน้ากากถ่ายทอดเรื่องราวของจิตวิญญาณ และเป็นการร่วมตัวกันของชุมชน ภาพความงดงามของ ซิกซ์เซนส์ ทิมภู ลอดจ์ ที่พักซึ่งขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยๆ และการออกแบบที่เข้ากันกับธรรมชาติ รวมถึงการแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ กับการเข้าพบพระลามะและบูชาพระพุทธรูปอีกด้วย









“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา
“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา
“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา
“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา
“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา
+3