“มิแรนดา เคอร์” แชร์ภาพทริปภูฏาน กระทบไหล่พระราชินีเจ็ตซุน เพมา

ซูเปอร์โมเดลระดับตำนาน “มิแรนดา เคอร์” แชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเอเชียในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่ โตเกียว ดิสนีย์ เวิลด์ และสัมผัสความสุขสงบของธรรมชาติแห่งภูฏาน พร้อมได้เข้าเฝ้าพระราชินีเจ็ตซุน เพมา และร่วมชมพิธีการสำคัญประจำปีของภูฏาน
อดีตนางฟ้าวิกตอเรีย ซีเคร็ต ที่เคยแต่งงานและมีลูกกับพระเอกฮอลลีวู้ด ออร์แลนโด บลูม ก่อนที่จะมาครองรักกับ มหาเศรษฐีไอที “อีวาน สปีเกล” ผู้ก่อตั้ง Snap โดยตอนนี้เธอได้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจ และผู้บริหารหญิงที่น่าจับตามองในแวดวงธุรกิจไลฟ์สไตล์ เธอบุกเบิก “Kora Organics” แบรนด์เครื่องสำอาง พร้อมกับริเริ่มเทรนด์สินค้าออร์แกนิกและธุรกิจแบบยั่งยืนตั้งแต่เมื่อ 17 ปี ก่อนที่เทรนด์นี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายอย่างในปัจจุบัน
การเดินทางเยือนภูฏาน เรียกได้ว่าสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และปรัชญาการใช้ชีวิตของเธอในช่วงหลัง เพราะประเทศนี้ได้ขึ้นชื่อว่า เน้นแนวทางความสุขแบบยั่งยืน เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมในวัฒนธรรม ธรรมชาติ การเติมเต็มด้านจิตใจและความสงบจากภายใน โดยเธอได้แชร์ภาพที่ถ่ายคู่กับพระราชินีเพมาแบบสนิทสนม พร้อมประสบการณ์ที่สวยงามในหลากหลายมุมของภูฏาน
ทั้งความอลังการของ วัดทักซัง หรือวัดถ้ำเสือ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ติดอยู่กับหน้าผา ได้ชมพิธีกรรม พาโร เทชู งานประจำปีที่เป็นการแสดงระบำหน้ากากถ่ายทอดเรื่องราวของจิตวิญญาณ และเป็นการร่วมตัวกันของชุมชน ภาพความงดงามของ ซิกซ์เซนส์ ทิมภู ลอดจ์ ที่พักซึ่งขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยๆ และการออกแบบที่เข้ากันกับธรรมชาติ รวมถึงการแสดงความเคารพต่อศาสนาพุทธ กับการเข้าพบพระลามะและบูชาพระพุทธรูปอีกด้วย